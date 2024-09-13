Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla.

Вот альтернативный взгляд на ситуацию:

Вместо того чтобы просто производить электромобили, Tesla также обратила свой взор на электрический полуприцеп. Несколько таких уже курсируют по дорогам, но 19 августа один из них попал в аварию в Калифорнии. Это доставило немало хлопот пожарным, пытавшимся справиться с огнем, так как массивная батарейная система внутри была настоящим испытанием.

В штате Калифорния, пожарным потребовалось около 190 000 литров воды, чтобы потушить пламя, охватившее электрический полуприцеп Tesla после происшествия. Как заявил Национальный совет по безопасности на транспорте 19 августа (по тихоокеанскому стандартному времени), эти смелые люди были вынуждены использовать большие количества воды, чтобы погасить огонь и охладить массивные батареи автомобиля. Даже самолет для тушения пожаров был вызван, вооруженный огнезащитным составом, чтобы предотвратить распространение огня на окружающую среду.

Авария с Tesla Semi произошла недалеко от Эмигрант Гэп, перевала в горах Сьерра-Невада, Калифорния. За рулем находился сотрудник Tesla, который вез грузовик из Ливермора в один из центров Tesla в Неваде.

В отчете говорится, что автомобиль съехал с дороги в повороте, столкнулся с деревом и скатился по склону, ударившись о несколько деревьев, прежде чем остановиться. Водитель остался невредим. Электрическая литий-ионная батарейная система воспламенилась в результате аварии, вызвав пожар. Дорога была закрыта на 15 часов из-за сложных мер по тушению огня.

Глава Tesla Илон Маск впервые представил дизайн Tesla Semi в ноябре 2017 года, пообещав, что он поступит в продажу в 2020 году. Некоторые единицы уже были поставлены компаниям, таким как PepsiCo. Однако Tesla еще не начала массовое производство. Наладка производственных линий в настоящее время ведется на заводе Tesla в Неваде, и массовое производство должно начаться в следующем году.

После аварии службам экстренной помощи пришлось столкнуться с другими автомобилями, которые были перенаправлены из-за закрытия дороги, что усложнило управление движением. Кроме того, переноска поврежденных батарей полуприцепа Tesla вызвала логистические сложности для процесса уборки и утилизации, задействовав другие организации.

Читайте также: