Службам экстренной помощи требуется около 200 000 литров воды, чтобы успешно потушить пламя автомобиля Tesla.

В Калифорнии пожарные боролись с возгоранием электрического седельного тягача Tesla после ДТП. Для тушения огня и управления гигантской батарейной системой потребовалось примерно 190 000 литров воды. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что пожарным потребовалось значительное количество воды, чтобы подавить огонь и охладить большие автомобильные батареи.

Чтобы предотвратить распространение пожара и спровоцировать лесной пожар, был вызван пожарный самолет, который сбросил огнезащитное вещество на горящий грузовик.

Происшествие произошло 19 августа, всего в нескольких километрах от Эмигрант-Гэп, горного перевала в Калифорнийских Сьерра-Невада. За рулем грузовика находился сотрудник Tesla, который вез грузовик из Ливemor в центр Tesla в Неваде.

По данным отчетов, грузовик выехал на обочину в повороте, врезался в дерево и скатился по склону, ударившись о несколько деревьев по пути. К счастью, водитель не пострадал. В результате удара взорвалась электрическая литий-ионная батарея, что привело к возгоранию. Из-за сложных пожарных работ дорога оставалась закрытой в течение 15 часов.

В ноябре 2017 года генеральный директор Tesla Илон Маск представил дизайн Tesla Semi и пообещал, что электрический грузовик поступит в продажу в 2020 году. Некоторые единицы уже были доставлены, в том числе гиганту напитков PepsiCo. Однако Tesla еще не начала массовое производство. Строительство производственных линий в настоящее время ведется на заводе Tesla в Неваде, с планом начать массовое производство в следующем году.

Пожарным пришлось быть осторожными при тушении пожара, чтобы огонь не распространился на другие автомобили на загруженной дороге. Несмотря на значительные повреждения электрического седельного тягача Tesla, другие автомобили не пострадали от аварии или последующего пожара.

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