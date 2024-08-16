Западный-Норوجهин, регион в центре внимания. - Служба безопасности выпустила предупреждение в казарму после подозрения на подрывную деятельность.

В результате слухов о саботаже на нескольких объектах Вооруженных сил Германии (Бундесвер) был дан очередной "добро". Обследование образцов воды, взятых из казарм в Кёльн-Вахне, показало "отсутствие нарушений стандартов качества воды, установленных немецкими законами о питьевой воде", как сообщил местный штаб в пятницу. "Вода снова безопасна для использования".

В среду утром во время плановых проверок воды в кёльнском объекте были зафиксированы нерегулярные показания, и была обнаружена брешь в ограждении, окружающем личный водоснабжающий пункт казарм.

Водоснабжение было прекращено, а казармы закрыты. Предварительные тесты указывали на нерегулярности в воде, но не позволяли сделать выводы о характере или масштабе загрязнения.

После тщательного обследования и не выявления подозреваемых, вход в казармы был открыт через несколько часов. Не сообщалось ни об одном случае заболевания, связанном с потенциальным загрязнением воды. Через два дня был дан "добро" на основе тестов воды.

Подобные случаи имели место на двух других военных базах в Северном Рейне-Вестфалии - базе НАТО в Гайленкирхене и казармах Блеиберг в Меchernich. Однако попытка саботажа не была доказана.

В свете инцидента военнослужащим, дислоцированным в Кёльне, было рекомендовано пить бутилированную воду до дальнейшего уведомления. Кёльнский объект, известный своей исторической значимостью и близостью к знаменитому Кёльнскому собору, временно находился под пристальным вниманием из-за страха загрязнения воды.

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