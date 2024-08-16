Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиКельн

Служба безопасности выпустила предупреждение в казарму после подозрения на подрывную деятельность.

Водоснабжение на объекте Бундесвера в Кельне-Ване восстановлено. Кроме того, вероятность саботажа в казармах маловероятна.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Казармы Кельн-Вань испытали карантин из-за аномальных показаний воды
Казармы Кельн-Вань испытали карантин из-за аномальных показаний воды

Западный-Норوجهин, регион в центре внимания. - Служба безопасности выпустила предупреждение в казарму после подозрения на подрывную деятельность.

В результате слухов о саботаже на нескольких объектах Вооруженных сил Германии (Бундесвер) был дан очередной "добро". Обследование образцов воды, взятых из казарм в Кёльн-Вахне, показало "отсутствие нарушений стандартов качества воды, установленных немецкими законами о питьевой воде", как сообщил местный штаб в пятницу. "Вода снова безопасна для использования".

В среду утром во время плановых проверок воды в кёльнском объекте были зафиксированы нерегулярные показания, и была обнаружена брешь в ограждении, окружающем личный водоснабжающий пункт казарм.

Водоснабжение было прекращено, а казармы закрыты. Предварительные тесты указывали на нерегулярности в воде, но не позволяли сделать выводы о характере или масштабе загрязнения.

После тщательного обследования и не выявления подозреваемых, вход в казармы был открыт через несколько часов. Не сообщалось ни об одном случае заболевания, связанном с потенциальным загрязнением воды. Через два дня был дан "добро" на основе тестов воды.

Подобные случаи имели место на двух других военных базах в Северном Рейне-Вестфалии - базе НАТО в Гайленкирхене и казармах Блеиберг в Меchernich. Однако попытка саботажа не была доказана.

В свете инцидента военнослужащим, дислоцированным в Кёльне, было рекомендовано пить бутилированную воду до дальнейшего уведомления. Кёльнский объект, известный своей исторической значимостью и близостью к знаменитому Кёльнскому собору, временно находился под пристальным вниманием из-за страха загрязнения воды.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада
Панорама

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада В одном из терминалов DHL Parcel Locker жители могут легко получить свои посылки и отправления. Но это было необычно - даже потребовалось вмешательство пожарной службы, когда подросток застрял внутри одного из этих контейнеров для посылок. В Дортмунде пожарным пришлось освободить подростка из необычной

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу
Панорама

Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу

Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу Будьте готовы, если вам повстречается ловкий макак во время прогулки по озеру Констанц. В выходные сбежал молодой барибальский макак из Аffenberg Salem. Его нынешнее местоположение остается неизвестным. Директор парка Роланд Хильгартнер уже назвал это выдающимся побегом, комментируя:

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вид через арочный проход по Вья Палагония, ведущий к вилле с тем же названием
Панорама

В Багерии можно увидеть признаки влияния мафии

В Багерии можно увидеть признаки влияния мафии **"Треугольник смерти" — зловещее название региона, окружающего Палермо, Италия, где находится мирный город Багерия. Эта область получила свой мрачный титул из-за многочисленных убийств, совершенных сицилийской мафией в 1980-х годах, не только в Багерии, но и в Кастельдаччио и Альтавилла Милиция. Багерия с

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно