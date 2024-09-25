Слушать записи умершей Лизы Мари Пресли оказалось невероятно мучительным опытом для Райли Киу.

Актриса побеседовала с People о книге "Отсюда до великой неизвестности", которая рассказывает историю жизни её матери, скончавшейся в январе 2023 года в результате осложнений после предыдущей процедуры похудения. Ей было 54 года.

Райли, 35, поделилась с изданием по электронной почте: "Так как моя мама была дочерью Элвиса Пресли, она всегда была темой для обсуждений, споров и анализа. Её целью в мемуарах, и моей целью при завершении их для неё, было копнуть глубже под сенсационные заголовки о ней и показать её истинную сущность".

Райли, вместе со своими сёстрами Финли Аарон Лов Локвуд и Харпер Вивианн Энн Локвуд, остались оплакивать смерть своего брата Бенджамина Киуга, который умер в 2020 году в возрасте 27 лет.

Киуг находила утешение в прослушивании старых записей своей матери.

"Записи дают потрясающее представление о силе, которой она была", - объяснила Киуг. "Её настроение и самочувствие менялись день ото дня, раскрывая её уязвимость, оптимизм, разочарование и всё остальное".

Киуг рассказала о своих надеждах на влияние книги.

"Я хочу превратить её в многомерного человека: любящую мать, бунтарского ребёнка, верного друга, недооценённого артиста, честную, остроумную, травмированную, радостную, печальную, всё то, чем она была в своей невероятной жизни", - сказала она. "Я хочу дать ей голос, которого она не могла найти, будучи живой".

"Отсюда до великой неизвестности" выйдет 8 октября.

После того, как Райли поделилась историей жизни своей матери в мемуарах, она надеется переключить внимание с сенсационных заголовков на истинную сущность своей матери в будущих обсуждениях в шоу-бизнесе. Выход "Отсюда до великой неизвестности" обещает дать многослойное представление о многогранной личности её матери.

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