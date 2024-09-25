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Слушать записи умершей Лизы Мари Пресли оказалось невероятно мучительным опытом для Райли Киу.

Рили К.bg завершила воспоминания своей покойной матери Лайзы Мари Пресли, но процесс не обходился без жертв.

 and  Ksenia Johnson
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Ризли Кристофер Киу и Лиса Marie Пресли в их встрече в 2017 году.
Ризли Кристофер Киу и Лиса Marie Пресли в их встрече в 2017 году.

Слушать записи умершей Лизы Мари Пресли оказалось невероятно мучительным опытом для Райли Киу.

Актриса побеседовала с People о книге "Отсюда до великой неизвестности", которая рассказывает историю жизни её матери, скончавшейся в январе 2023 года в результате осложнений после предыдущей процедуры похудения. Ей было 54 года.

Райли, 35, поделилась с изданием по электронной почте: "Так как моя мама была дочерью Элвиса Пресли, она всегда была темой для обсуждений, споров и анализа. Её целью в мемуарах, и моей целью при завершении их для неё, было копнуть глубже под сенсационные заголовки о ней и показать её истинную сущность".

Райли, вместе со своими сёстрами Финли Аарон Лов Локвуд и Харпер Вивианн Энн Локвуд, остались оплакивать смерть своего брата Бенджамина Киуга, который умер в 2020 году в возрасте 27 лет.

Киуг находила утешение в прослушивании старых записей своей матери.

"Записи дают потрясающее представление о силе, которой она была", - объяснила Киуг. "Её настроение и самочувствие менялись день ото дня, раскрывая её уязвимость, оптимизм, разочарование и всё остальное".

Киуг рассказала о своих надеждах на влияние книги.

"Я хочу превратить её в многомерного человека: любящую мать, бунтарского ребёнка, верного друга, недооценённого артиста, честную, остроумную, травмированную, радостную, печальную, всё то, чем она была в своей невероятной жизни", - сказала она. "Я хочу дать ей голос, которого она не могла найти, будучи живой".

"Отсюда до великой неизвестности" выйдет 8 октября.

После того, как Райли поделилась историей жизни своей матери в мемуарах, она надеется переключить внимание с сенсационных заголовков на истинную сущность своей матери в будущих обсуждениях в шоу-бизнесе. Выход "Отсюда до великой неизвестности" обещает дать многослойное представление о многогранной личности её матери.

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