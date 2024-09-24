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Слухи о возможной замене Штегена вызывают проблемы в Барселоне.

 and  Wendy Allen
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Слухи о возможной замене Штегена вызывают проблемы в Барселоне.

Марк-Андре тер Штеген, основной вратарь Барселоны, выбыл на несколько месяцев из-за серьезной травмы колена, что вызвало спекуляции о планах команды на будущее. Немецкие критики выступают за возвращение Мануэля Нойера в национальную команду, но испанские газеты сосредоточены на проблемах Барселоны. Тренер Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку, якобы, примут важное решение после травмы Тер Штегена.

Согласно сообщениям СМИ, Флик и Деку встретятся в следующий вторник, чтобы изучить возможные варианты. Они могут нанять безработного вратаря на временной основе или передать ответственность Иниаки Пенье. Кроме того, во время зимнего трансферного окна Барселона может подписать вратаря с долгосрочным потенциалом.

Недавно появился список безработных вратарей, который, как сообщается, разозлил Пенье, как сообщает спортивная газета "Ас". 25-летний Пенье, который присоединился к Барселоне в 2012 году из Аликанте, с нетерпением ждет своего шанса.

Возвращение Кариуса станет сюрпризом?

Пенье может получить свой шанс уже в среду, когда Барселона примет Гетафе на стадионе "Олимпийский Люис Компанис". Он дебютировал в новом сезоне Ла Лиги в прошлую Sunday, заменив Тер Штегена после его травмы связок надколенника во время победы Барселоны со счетом 5:1 над Вильярреалом.

Как сообщает "Ас", Пенье может быть основным вратарем на ближайшие три месяца - "если не произойдет ничего неожиданного". В испанских СМИ упоминаются различные вратари, которые могут стать вариантами. Среди них - безработные вратари, которых можно подписать без проблем. К ним относятся 37-летний экс-вратарь Реала и ПСЖ Кейлор Навас и 31-летний немец Лорис Кариус, который играл за Ньюкасл Юнайтед до конца июня.

После травмы Тер Штегена Барселоны ходили слухи о потенциальных вратарях, которые могут присоединиться к команде. В частности, 31-летний немецкий вратарь Лорис Кариус может вернуться в Испанию.

Несмотря на упоминание имени Кариуса в испанских СМИ, Пенье, возможно, продолжит быть основным вратарем Барселоны в ближайшие несколько месяцев, учитывая его впечатляющую игру против Вильярреала.

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