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Вокруг Oasis поднимается шумиха: Носители скандальной славы братья Noel (57) и Liam Gallagher (51), лидеры культовой группы Oasis, объявили о туре воссоединения, запланированном на 2025 год. На данный момент подтверждено 14 концертов, и, возможно, последуют еще. Инсайдеры сообщают, что их давний гитарист Gem Archer (57) присоединится к ним в этом музыкальном путешествии, как сообщает британская газета "Mirror". Ранее ходили слухи о вовлечении Пола Бенедикта Артурса, более известного как Bonehead (59), оригинального гитариста и сооснователя Oasis, которого затем заменил Archer.

"Gem - идеальная партия"

Пока официальные подтверждения ожидаются, Gem и Bonehead кажутся сильными претендентами. По словам инсайдера, ключом является поиск людей, которые хорошо ладят с братьями Gallagher и имеют прочную историю с группой. Gem Archer, присоединившийся к Oasis в 1999 году и остававшийся в ней до распада в 2009 году из-за внутренних разногласий братьев Gallagher, идеально подходит. Этот источник заявляет: "Было бы большим сюрпризом, если бы он не был там на туре по Великобритании. Он знает песни, знает группу как свои пять пальцев и работал с Галагерсами раньше, так что он знает, что его ждет".

Archer начал свою музыкальную карьеру в начале 80-х в группах The Edge и The Contenders. После распада Oasis он объединился с Liam Gallagher, Крисом Шарроком (60) и Энди Беллом (60) в их предыдущей группе, Beady Eye. Он также сотрудничал с группой Noel Gallagher's High Flying Birds.

Возможный разогрев: Kasabian?

Помимо состава выступлений братьев Gallagher, большой интерес вызывает потенциальный разогрев. Букмекеры ставят на британскую рок-группу Kasabian, которая, как поговаривают, станет разогревом на туре. Представитель компании сказал "The Sun": "Kasabian всегда были близки к Oasis, и с коэффициентом 7/4 мы считаем, что шансы на то, что лейстерская группа появится в качестве поддержки в какой-то момент тура, высоки".

Kasabian, состоящая из Sergio Pizzorno (43), Chris Edwards (43), Ian Matthews (53) и Tim Carter, была образована в Лестере в 1997 году. Их наиболее популярные треки - "Fire" и "Club Foot". Бывший гитарист Kasabian Jay Mehler (52) присоединился к группе Liam Gallagher, Beady Eye, в 2013 году.

27 августа Noel и Liam Gallagher объявили о своем воссоединении на платформе X (ранее Twitter), объявив, что они снова выступят как Oasis в 2025 году. Группа была основана в 1991 году как рок-коллектив, включающий братьев Gallagher, Bonehead, бас-гитариста Пола МакГигана (53) и барабанщика Тони МакКарролла (53). МакКарролл ушел через четыре года после критики со стороны Noel Gallagher из-за своего игры на барабанах, что привело к более уединенному образу жизни и фактически исключило его участие в туре воссоединения.

♫ Музыкальное прошлое Gem Archer с Oasis и его знакомство с братьями Gallagher делают его включение в тур воссоединения ожидаемым. ♫ Возможное сотрудничество Oasis и Kasabian в качестве партнеров по туру могло бы создать электрическую энергию, учитывая их общую историю и связь бывшего гитариста Kasabian с предыдущей группой Лиама Gallagher.

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