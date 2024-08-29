Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовости*Я не собираюсь врать*

Слухи о музыкантах и музыкальных группах

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
В 1999 годуGem Archer заменил Bonehead в качестве члена Oasis, сотрудничая в музыкальном плане...
В 1999 годуGem Archer заменил Bonehead в качестве члена Oasis, сотрудничая в музыкальном плане tanto с Лиамом, как и с Ноэлем Галлахерами до роспуска группы в 2009 году.

- Слухи о музыкантах и музыкальных группах

Вокруг Oasis поднимается шумиха: Носители скандальной славы братья Noel (57) и Liam Gallagher (51), лидеры культовой группы Oasis, объявили о туре воссоединения, запланированном на 2025 год. На данный момент подтверждено 14 концертов, и, возможно, последуют еще. Инсайдеры сообщают, что их давний гитарист Gem Archer (57) присоединится к ним в этом музыкальном путешествии, как сообщает британская газета "Mirror". Ранее ходили слухи о вовлечении Пола Бенедикта Артурса, более известного как Bonehead (59), оригинального гитариста и сооснователя Oasis, которого затем заменил Archer.

"Gem - идеальная партия"

Пока официальные подтверждения ожидаются, Gem и Bonehead кажутся сильными претендентами. По словам инсайдера, ключом является поиск людей, которые хорошо ладят с братьями Gallagher и имеют прочную историю с группой. Gem Archer, присоединившийся к Oasis в 1999 году и остававшийся в ней до распада в 2009 году из-за внутренних разногласий братьев Gallagher, идеально подходит. Этот источник заявляет: "Было бы большим сюрпризом, если бы он не был там на туре по Великобритании. Он знает песни, знает группу как свои пять пальцев и работал с Галагерсами раньше, так что он знает, что его ждет".

Archer начал свою музыкальную карьеру в начале 80-х в группах The Edge и The Contenders. После распада Oasis он объединился с Liam Gallagher, Крисом Шарроком (60) и Энди Беллом (60) в их предыдущей группе, Beady Eye. Он также сотрудничал с группой Noel Gallagher's High Flying Birds.

Возможный разогрев: Kasabian?

Помимо состава выступлений братьев Gallagher, большой интерес вызывает потенциальный разогрев. Букмекеры ставят на британскую рок-группу Kasabian, которая, как поговаривают, станет разогревом на туре. Представитель компании сказал "The Sun": "Kasabian всегда были близки к Oasis, и с коэффициентом 7/4 мы считаем, что шансы на то, что лейстерская группа появится в качестве поддержки в какой-то момент тура, высоки".

Kasabian, состоящая из Sergio Pizzorno (43), Chris Edwards (43), Ian Matthews (53) и Tim Carter, была образована в Лестере в 1997 году. Их наиболее популярные треки - "Fire" и "Club Foot". Бывший гитарист Kasabian Jay Mehler (52) присоединился к группе Liam Gallagher, Beady Eye, в 2013 году.

27 августа Noel и Liam Gallagher объявили о своем воссоединении на платформе X (ранее Twitter), объявив, что они снова выступят как Oasis в 2025 году. Группа была основана в 1991 году как рок-коллектив, включающий братьев Gallagher, Bonehead, бас-гитариста Пола МакГигана (53) и барабанщика Тони МакКарролла (53). МакКарролл ушел через четыре года после критики со стороны Noel Gallagher из-за своего игры на барабанах, что привело к более уединенному образу жизни и фактически исключило его участие в туре воссоединения.

♫ Музыкальное прошлое Gem Archer с Oasis и его знакомство с братьями Gallagher делают его включение в тур воссоединения ожидаемым. ♫ Возможное сотрудничество Oasis и Kasabian в качестве партнеров по туру могло бы создать электрическую энергию, учитывая их общую историю и связь бывшего гитариста Kasabian с предыдущей группой Лиама Gallagher.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трек Ширін Давид 'Бель, ноги, попа' претендует на звание летнего хита 2024 года
Культура

"Гимн этого лета называется "Пу-пу-пу-пу".

- "Гимн этого лета называется "Пу-пу-пу-пу". "Свайп слева, свайп справа!" Композиция "Живот, Бедра, Ягодицы" немецкой рэперши, создательницы онлайн-видео и бывшей участницы "DSDS" и "The Voice" Ширин Давид (29 лет) объявлена неофициальным гимном лета 2024 года. Об этом в недавний

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Христина Эпплгейт, американская актриса, подчёркивает глубокое влияние воспитания и отцовской...
Культура

*Глобус в вашем распоряжении*

Христина Эппlegate сыграла роль Келли Бунди, дочери главного героя Ал Бунди, которого сыграл Эд О'Нил, в телевизионном сериале 'Счастливы вместе'. Она признавалась, что считает О'Нила своим приёмным отцом.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
В указанной ситуации Килиану удается схватить неспокойного Яника.
Культура

Сегодня эта драма разворачивается в дневное время по телевидению.

14:10, Первое: Алмазные лепестки - Сегодня эта драма разворачивается в дневное время по телевидению. Нежданно-негаданно Валери появляется в Люнебурге, чтобы побеседовать с Клаасом. Однако Клаас выражает желание порвать с ней. Но все усложняется, когда выясняется, что Валери ждет их ребенка! С другой стороны, песня Хеннеса "Движение движет тобой&

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Из-за неспецифицированных причин выступления Тейлор Свифт в Вене планируется были отменены.
Общество

Разведывательное управление: значительное количество жизней спасены во время спецоперации в Вене

По сообщениям американских спецслужб, запланированные выступления знаменитой американской певицы Тейлор Свифт в Вене отменены из-за предполагаемых угроз теракта со стороны исламских экстремистов, которые предсказывали массовое насилие.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Наблюдения на выставке IFA: В этом году отмечается столетие существования выставки.
Технологии

IFA планирует отметить свое столетие, участвуя примерно в 1800 витринах.

В течение следующей недели в Гамбурге начнется одно из самых значимых потребительских электрононных шоу, IFA. Панель экспонентов составит примерно 1800 участников для этой столетней юбилейной ярмарки, даже в сложной рыночной ситуации.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Военные из Израиля развернуты в лагере беженцев Нусаザインт
Главные темы

В ходе военной операции на Западном берегу высокопоставленный командир группировки Исламский джихад был смертельно ранен.

В ходе своей последней военной операции в Секторе Газа израильские силы якобы ликвидировали высокопоставленного commanders из палестинской экстремистской организации «Исламский джихад». Об этом заявил представитель группы. Имя убитого -Mohammed Jabber, или Abu Shujah, и он был командиром бригад...

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Производство продуктов питания и кормов играет существенную роль в увеличении доходов промышленных...
Федеральные земли Германии

Экономический сектор Мальты увеличивает свои доходы на впечатляющие 2,6 миллиарда евро.

В прошлом году компании, нанявшие по крайней мере 20 человек, вместе получили сумму в 21 миллиард евро. Большинство этой выручки приходится на две ведущие отрасли.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно