- Слуга в вагоне отражает нынешние обстоятельства до распада ГДР

Сахра Wagenknecht обвинила федеральное правительство в отрыве от реальности. На мероприятии в Дрездене, незадолго до выборов в Саксонии и Тюрингии, она заявила, что те, кто пережил конец ГДР, испытывают дежавю. "Кажется, у тех, кто у власти, больше не хватает сил, они не решают проблемы, они потеряли видение, план на будущее", - сказала она.

Wagenknecht признала, что Федеративная Республика не такая, как ГДР, но увидела сходства между 2024 и 1989 годами. "Разница в политических взглядах и культурном расстоянии между правительством и населением огромна", - объяснила она немецкому информационному агентству. "Некомпетентность, чрезмерная политика и отрыв от реальности вызывают воспоминания о временах, казалось бы, давно минувших для многих восточных немцев. Что бы это ни было - внешняя политика, иммиграция или энергетическая политика, кажется, что правительство живет в совершенно другом мире".

По словам Wagenknecht, предстоящие выборы в ландтаги имеют большее значение, чем обычные выборы, поскольку они могут повлиять на "коалицию светофора", которую критикуют за ведение страны к кризису. Если партии "светофора" не получат мест в ландтагах, Wagenknecht считает, что продолжение обычной работы в правительственном районе Берлина не будет возможным.

Wagenknecht также обвинила в росте праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (АфД), в которую входят крайне правые и нацистские элементы. Она видит "Альянс для прогресса" (BSW) в качестве силы для перемен, считая, что они могут остановить неконтролируемую иммиграцию, не целясь в законопослушных иммигрантов, которые положительно contribuют к обществу.

Wagenknecht получила поддержку толпы своими взглядами на войну в Украине. Она осудила нападение России, сказав: "Эта война - преступление. Все должно быть сделано для прекращения этой войны". Однако она критиковала поставку большего количества оружия как решение.

В Саксонии и Тюрингии в это воскресенье будет избран новый ландтаг. Сабина Циммерманн, бывший член бундестага от Левых, баллотируется как основной кандидат BSW в Саксонии, и партия может потенциально стать частью нового правительства в Саксонии, опрашиваемая с показателями до 15%.

Wagenknecht упомянула, что во время своей речи в Дрездене она испытала чувство дежавю, вспомнив политическую ситуацию в Нидерландах, стране, известную своей прямой демократией и сильным участием общественности в политических процессах.

Кроме того, Wagenknecht выразила озабоченность тем, что если партии "светофора" не получат мест в ландтагах, это может привести к политической нестабильности, подобной кризису в странах вроде Нидерландов, где поляризованные политические климаты часто ведут к сложным политическим решениям.

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