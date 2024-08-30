- Случай на мосту А1 под пристальным вниманием правоохранительных органов

После трагического инцидента на древнем мосту через Рейн в Leverkusen, частично принадлежащем к автомагистрали A1, местное правоохранительное агентство начало расследование в отношении возможного смертельного халатства. Представитель заявил: "Мы исследуем наличие признаков криминально значимого халатства".

Смерть 22-летнего строительного рабочего в четверг стала результатом этого несчастного случая. Шесть рабочих получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. Представитель отказался предоставить обновления о текущем состоянии пострадавших.

Экспертные следователи все еще работают на месте происшествия

Предварительные выводы указывают на то, что существенные строительные элементы упали с крана во время операций по демонтажу старого моста. Обстоятельства этого инцидента остаются неясными. Представитель правового агентства подтвердил, что зона расследования остается заблокированной, и продолжаются специализированные проверки.

Мост в Leverkusen находится на стадии реконструкции из-за ветхого состояния оригинального моста, построенного в 1960-х годах. Первый участок для движения автомобилей был открыт в начале февраля. В настоящее время старый мост демонтируется, а второй участок планируется построить рядом с первым.

В связи с серьезностью ситуации правоохранительное агентство установило горячую линию для свидетелей или лиц с относящейся к делу информацией. В свете продолжающегося расследования общественность проинформирована о необходимости избегать близости к мосту через Рейн в Leverkusen до дальнейшего уведомления.

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