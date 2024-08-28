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Сложные обстоятельства, отсутствие привязанности: Зверев побеждает и жаждет

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Зверевempor завоевывает победу во втором раунде Уимблдона
Зверевempor завоевывает победу во втором раунде Уимблдона

Сложные обстоятельства, отсутствие привязанности: Зверев побеждает и жаждет

В отличие от первого раунда, Александру Звереву удалось избежать потери сета во втором раунде US Open. Несмотря на то, что жара в Нью-Йорке проверяла его на прочность, немецкий номер один упорствовал и похвалил своего французского оппонента, Александра Мюллера.

После того, как он помахал зрителям, бросил автографованные мячи в трибуны и прошествовал по освежающим подземным коридорам, Зверев, имея в виду свою заветную первую победу в Большом шлеме, завершил второе задание в Нью-Йорке. Однако ему придется значительно улучшить свою игру, чтобы претендовать на титул US Open.

Против Мюллера Зверев нашел свой ритм на стадионе Луиса Армстронга, хотя большая часть матча не соответствовала его обычным стандартам. "Он играл исключительную теннис сегодня, он был лучше в поздних стадиях второго сета. Я нашел стратегию и я доволен, что победил в трех сетах, заработав небольшую передышку. Условия жесткие, сегодня здесь очень жарко. Так что я доволен, что прошел дальше," - сказал Зверев после своей победы 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, пройдя в третий раунд в Нью-Йорке в шестой раз за девять попыток. Следующим соперником будет аргентинец Томас Мартин Этчевери.

Как четвертый в мире, Зверев не встретит топ-игроков до поздних стадий турнира. В этой встрече с 77-м в мире Звереву понадобилось время, чтобы войти в ритм в среду. Зверев не любит утренние и дневные матчи, но серия невынужденных ошибок Мюллера помогла ему выиграть первый сет на второй по величине арене в комплексе Флашинг-Мeadows.

Под пристальным взглядом бывшего футбольного чемпиона Сами Кедиры, Зверев не смог полностью раскрыть свой потенциал во втором сете, но сохранил хладнокровие в тай-брейке. С этого момента немецкий теннисист был неумолим и закрыл матч на своей второй матч-болю.

В своей 35-й попытке Зверев преследует свою долгожданную первую победу в Большом шлеме. В 2020 году он был всего несколько ударов от победы в Нью-Йорке, но потерпел одно из самых разочаровывающих поражений в своей карьере против Доминика Тима. На турнире в Цинциннати Зверев показал улучшение формы, дойдя до полуфинала после серии проблем со здоровьем и спортивными результатами. Его победа над Мюллером стала его 54-й в этом году - больше, чем у любого другого игрока на туре.

После своей победы Зверев поблагодарил публику и раздал автографованные мячи, явно наслаждаясь спортивной атмосферой. Чтобы продвинуться дальше в US Open, он признает необходимость улучшить свою игру.

Впереди у Зверева матч против 77-го в мире Томаса Мартина Этчевери, который он надеется преодолеть с помощью своей стабильной игры и растущей уверенности в своих навыках, подкрепленной своей любовью к спорту.

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