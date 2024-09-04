- Слишком изысканная Леди Гага привлекает внимание

На премьере "Джокер: Двойная шизофрения" в Венеции Леди Гага (38) затмила всех. Певица-акриса появилась на мероприятии вместе со своим со-звездой Хоакином Фениксом (49), режиссером Тоддом Филлипсом (53), своим партнером Майклом Полански (46) и в эффектном наряде.

Ее образ включал облегающий, глубоко декольтированный шелковый топ и пышную, вращающуюся юбку, подчеркивающую каждое движение. Но главным акцентом стали аксессуары: великолепное кружевное творение, закрывающее глаза и превращающееся в фантастические рога на макушке. Несомненно, только Леди Гага могла бы такое носить.

Драматическое головной убор, смелый макияж, сверкающие украшения

Чтобы подчеркнуть головной убор, Гага уложила свои светлые волосы в аккуратный, гладкий пучок на затылке. Несомненное внимание было приковано к ее яркому макияжу глубокого красного оттенка. Она также дополнила образ громкими аксессуарами, такими как большие бриллиантовые серьги, жемчужное ожерелье с крупным кулоном и ее заметное обручальное кольцо, которые сверкали под софитами.

Гагу можно увидеть в роли Харли Квинн в сиквеле "Джокера" 2019 года. Как актрисы уже воплощали этот образ, она поделилась своим уникальным видением персонажа с "Access Hollywood" на красной ковровой дорожке, сказав: "Моя Харли - это моя, и она остается аутентичной для этого фильма и этих персонажей". Предстоящий фильм, задуманный как мюзикл, обещает стать незабываемым зрелищем в кинотеатрах, по словам Гаги.

На кинофестивале в Венеции часто обсуждают звездные наряды, и эксклюзивный образ Леди Гаги на премьере "Джокер: Двойная шизофрения" точно добавил пищи для разговоров. Мероприятие также продемонстрировало ее приверженность созданию уникального образа Харли Квинн в ожидаемом сиквеле.

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