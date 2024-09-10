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Слёзы на глазах, круг друзей, родственников, поклонников и товарищей по команде собираются на общие похороны Джонни и Мэтью Годро

Память об Джонни и Меттью Гаудреау была почтена на торжественном составеmemoriam, проведенном в Приходской церкви Святой Марии Магдалины в Медиа, Пенсильвания, в этот понедельник.

 and  Melissa Williams
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В понедельник состоялась поминальная служба в честь покойного хоккеиста клуба «Коламбус Блю...
В понедельник состоялась поминальная служба в честь покойного хоккеиста клуба «Коламбус Блю Джекетс» Джонатана Гаудре и его брата Мэтью.

Слёзы на глазах, круг друзей, родственников, поклонников и товарищей по команде собираются на общие похороны Джонни и Мэтью Годро

Многие игроки НХЛ, такие как Сидни Моньян, Киран Хейз, Зет Джонс, Коул Кауфилд, Джек Эйхел и комиссар НХЛ Гэри Беттман, присутствовали, чтобы почтить и почтить двух покойных хоккеистов.

Гробницы братьев, украшенные белой тканью с золотыми крестами, были установлены бок о бок внизу кафедры и прямо перед глазами скорбящих в церкви.

Дуэт встретил свою внезапную кончину 29 августа, когда они были сбиты предполагаемым пьяным водителем во время езды на велосипеде по дороге в Нью-Джерси, всего за несколько часов до того, как они должны были стать свидетелями на свадьбе своей сестры в Филадельфии.

Жены Маттью и Джона приняли участие в памятной службе.

Мэделин, вдова Маттью Гаудреа, через слезы сказала, что чувствует себя "в ловушке в кошмарной ситуации", из которой она не может выбраться на этой неделе. "Я чувствую себя онемевшей, разъяренной, печальной, благодарной одновременно".

Мэделин ждет первого ребенка от пары.

Во время своей речи Мередит, вдова Джона Гаудреа, раскрыла, что она на девятом неделе беременности от пары. "Несмотря на то, что я потеряла мужа слишком рано, я все еще чувствую себя самой счастливой женщиной на земле, будучи его женой".

Джон Гаудреа, 31 год, блистал в НХЛ в течение 11 сезонов, представляя "Калгари Флэймз" и "Коламбус Блю Джекетс". Он забил 243 гола и набрал 743 очка, приняв участие в семи матчах всех звезд.

Мередит выразила благодарность тем, кто поддерживал Джона во время его пребывания в Калгари. "Он всегда будет Флаем, и я горжусь этим. Я также горжусь тем, что называю Калгари своим вторым домом".

Она особенно эмоционально говорила о городе, который ее муж выбрал для игры с 2022 года.

"Коламбусу и нашей семье Блю Джекетс. Я разбита тем, что у меня не будет больше времени в вашем замечательном городе с Джоном".

Она вспоминала, как их двое детей родились, когда ее муж играл в городе.

"Памяти, которые мы создали в Коламбусе как растущая семья, являются лучшими годами моей жизни".

Говоря со своим покойным мужем, Мередит сказала: "Я так сильно скучаю по тебе и люблю тебя. Ты моя вечная любовь, и я не могу дождаться, когда мы снова будем вместе. Пожалуйста, будь с нами".

Братья оставили свой след на льду в Бостонском колледже, объединившись в сезоне 2013-14 годов.

Маттью Гаудреа, 29 лет, профессионально играл в хоккей в течение пяти сезонов после колледжа.

Пастор Тони Пенна, заместитель вице-президент и директор по студенческому служению в Бостонском колледже, обратился к прихожанам во время службы, подчеркнув сильную семейную основу братьев.

"Они поступили в правильное место. Не в Глостер Католическую Высшую школу или Бостонский колледж. Они поступили в школу Гаудреа".

Зал взорвался смехом.

Отец Пенна продолжил: "Это правда.

"У них были лучшие учителя. У них были лучшие профессора - Гай и Джейн (родители Джона и Маттью). Потому что они учили своих детей любить".

Служба транслировалась в прямом эфире на сайте Блю Джекетс.

Скорбящие зрители аплодировали, когда различные фигуры НХЛ делились историями о любви братьев к спорту. Их общая страсть к хоккею свела их вместе, даже в столь внезапном уходе.

Фанаты и коллеги отмечали достижения братьев на льду, признавая их значительный вклад в мир спорта.

Тела погибших, опознанных как Джонни и Мэтью Гаудреaux, перевозятся в церковь Святой Марии Магдалины в Медиа, Пенсильвания.

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