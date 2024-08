Следующий матч: Фортуна встретится с Ассендером Ульмом всего за 76 секунд.

Ульм Сильно Начал во Втором дивизионе Против Дюссельдорфа, Но Гости Взяли Под контроль и Победили

В матче второго дивизиона Ульм смог на первых порах сдержать Дюссельдорф, но гости в итоге взяли верх, забив дважды подряд. Несмотря на то, что Мирославу Клозе не удалось привести 1. FC Нюрнберг и FC Шальке к победам.

SSV Ульм - Фортуна Дюссельдорф 1:2 (1:0)

Дюссельдорф одержал победу в матче второго дивизиона против недавно promuovied SSV Ульм, выиграв 2:1. После неожиданного поражения в кубке против Динамо Дрезден, амбициозная команда Даниеля Тиуне упустила возможность возглавить таблицу, выиграв лишь в последний момент. Беспроигрышные воробьи упустили шанс одержать свою первую победу во втором дивизионе за 23 года.

Феликс Хигль забил с пенальти за Ульм на 41-й минуте. Дзенан Пејчинович сравнял счет за Дюссельдорф на 81-й минуте после пенальти. Через 76 секунд Дэнни Шмидт вывел Дюссельдорф вперед, набрав семь очков в трех матчах.

Тиуне призвал свою команду улучшить игру, сказав: "Нам нужно показать другую сторону". Они смогли рассчитывать на присутствие Давида Ковнацки, на правах аренды из Бремена. Польский форвард быстро нашел свою ритм, дважды не забив в первом тайме.

После того как они вышли вперед, Дюссельдорф начал давить в поисках равных, но поначалу у них ничего не получалось. Феликс Клаус чудом избежал гола, когда его удар попал в перекладину и отскочил в игру на 70-й минуте. Однако Дюссельдорф смог переломить игру в концовке.

SV Даунинг 98 - 1. FC Нюрнберг 1:1 (1:0)

SV Даунинг 98 все еще находится в процессе адаптации в лиге и испытывает трудности в начале сезона. Несмотря на то, что они вышли вперед, они смогли сыграть только вничью 1:1 против 1. FC Нюрнберг. После двух поражений в стартовых матчах лилии набрали всего одно очко. Шведский новичок Исак Лидберг вывел Гессенцев вперед на 23-й минуте. Нюрнберг и Клозе, их тренер, отпраздновали великолепный гол от запасного Михала Севека на 62-й минуте.

"Второй дивизион сложный, и мы не типичная команда, вылетевшая из высшего дивизиона", - сказал главный тренер Даунинга Торстен Либеркнехт перед матчем на Sky. "Мы в процессе перестройки, но мы не были полностью бестолковыми в наших первых матчах".

Перед 17 600 зрителями на стадионе am Böllenfalltor Даунинг переигрывал Нюрнберг в первой получасе. Киллиан Корредор не воспользовался первой возможностью, попав в перекладину (16-я минута). Лидберг не промахнулся, и после медленного старта Нюрнберг проснулся, но Дженс Кастро не смог обыграть вратаря Даунинга дважды (36-я/44-я минуты). У гостей было плохое начало второго тайма, и Даунинг упустил несколько возможностей. Севек забил великолепно издалека всего через три минуты после выхода на замену, спася день для Нюрнберга.

После перелома Шальке продолжает испытывать трудности с набором темпа. Королевские синие, которые боролись за выживание большую часть прошлого сезона, сыграли вничью 2:2 (1:2) против 1. FC Магдебург, набрав всего четыре очка в трех матчах.

Французский новичок Муса Силла вывел гостей вперед в матче бывших победителей Кубка Европы, забив свой третий гол в сезоне (8-я минута). После серьезной ошибки обороны Шальке Маркус Матисен сравнял счет (40-я минута), и автогол Мехмета Айдина вывел Дюссельдорф вперед перед перерывом (45+3-я минута). Капитан Шальке Кенан Караман обеспечил королевским синим одно очко (76-я минута).

Половина года спустя после позорного поражения 0:3 в прошлом сезоне на том же стадионе, драматическая перестроенная команда Шальке вышла на поле, но только два игрока из того матча попали в стартовый состав. Однако новой команде не удалось одержать победу, так как они потеряли контроль после многообещающего начала и показали знакомые проблемы в обороне.

По словам Шальке, не все болельщики, приехавшие на матч, reached the stadium. На станции Magdeburg-Herrenkrug федеральная полиция записала данные 350-400 болельщиков, и полиция штата выписала запрет на вход на стадион.

Несмотря на сильный старт в втором дивизионе, SSV Ульм не смог удержать свое преимущество против Фортуны Дюссельдорф, которая в итоге одержала победу 2:1. В этом матче второго дивизиона Дюссельдорф смог подняться на седьмое место в таблице второго дивизиона, заняв thus placing themselves one spot above the second football league.

