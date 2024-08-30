Следующий конкурс песни "Евровидение 2025" состоится в Базеле

Для жителей Германии, в частности, Баден-Вюртемберга, не придется далеко ехать на конкурс песни Евровидение (ЕСК) в следующем году. Официально объявлено, что мероприятие состоится в 2025 году прямо в Базеле. Город активно готовится с четкими целями в качестве хозяина.

Швейцария будет принимать ЕСК в 2025 году после победы Немо на этом году конкурсе в Мальмё, Швеция, с хитом "Код". Точное место проведения мероприятия раскрыто: оно пройдет в Базеле, третьем по величине городе страны.

Организаторы ЕСК объявили об этом в Instagram вместе с важными датами: полуфиналы пройдут 13 и 15 мая 2025 года. Знаменитый гранд-финал ЕСК, в котором Германия, входящая в "Большую пятерку", автоматически квалифицируется, состоится 17 мая 2025 года.

Клип, объявляющий решение, показывает триумфальные моменты Немо в Мальмё, а также захватывающие виды Швейцарских Альп. Черно-белые кадры прошлых конкурсов и взгляды на современный Базель также включены. Этот интригующий город расположен прямо на Рейне, на границе с Германией и Францией.

Публичное просмотр на стадионе

К удивлению, Базель обошел конкурентов из Женевы и даже победил Цюрих, который ранее отказался от участия в процессе подачи заявок. Как город на границе с Германией и Францией, Базель продвигал свою заявку с темой "Пересечение границ". Даже соседний Лörrach в Германии появился в промо-фильме.

Стадион Санкт-Якоб с вместимостью 12 000 зрителей запланирован в качестве места проведения. "Tagesanzeiger" сообщает, что также запланировано публичное просмотро на прилегающем футбольном стадионе. Но это еще не все: развлекательная улица Штейненворштадт планирует превратиться в "Улицу Евровидения", а местная сцену для группы будет установлена на Барфюссерплац.

Швейцария будет принимать международный конкурс, первоначально названный Grand Prix Eurovision de la Chanson, в третий раз. Первое мероприятие состоялось в Лугано в 1956 году, а другое - в Лозанне в 1989 году.

Стадион Санкт-Якоб с его вместимостью 12 000 зрителей станет местом проведения развлекательного конкурса песни Евровидение в 2025 году. Зрителей также приглашают насладиться конкурсом на прилегающем футбольном стадионе во время запланированного просмотра.

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