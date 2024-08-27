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КультураНовостиAXN Черный

Следующий эпизод пятого сезона скоро.

В Соединенных Штатах поздний участок пятого и завершенного сезона 'Желтого камня' начнется 10 ноября. Скоро мы сможем asumed схемы.

 and  Viktoriya Miller
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- Следующий эпизод пятого сезона скоро.

После двухлетнего ожидания поклонники "Желтого камня" в Германии также получат свою порцию радости. Канал AXN Black объявил, что вторая половина пятого сезона, которая также станет финальной, начнет выходить в эфир в ноябре 2024 года. Точная дата начала пока не разглашается. В Соединенных Штатах последние эпизоды будут показаны 10 ноября.

Уход Кирка Костнера

Зрители заметят серьезные изменения в сезоне 5B. Главный актер Кирк Костнер (69), известный по роли в "Телохранителе", не вернется к своей роли. Об этом официально объявил сам Костнер в видеообращении в середине июня. Ранее ходили слухи о разногласиях между Костнером и создателями шоу. Говорили, что Костнер плохо посещает съемочную площадку из-за других обязательств, и что его коллеги не поддерживают его.

После завершения съемок своего нового вестерна "Горизонт" Костнер задумался о своем будущем в "Желтом камне". Его решение: он не будет доступен для сезона 5B или любых последующих сезонов.

Несмотря на уход Кирка Костнера из "Желтого камня" в сезоне 5B, немецкие зрители все равно смогут насладиться финальными эпизодами на AXN Black, начиная с ноября 2024 года. Несмотря на отсутствие Костнера, AXN Black остается верным своему обещанию показать высоко ожидаемую вторую половину пятого сезона, которая станет завершением сериала.

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