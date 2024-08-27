- Следующее шоу на Hulu с участием актера из "Титаника"

После критики и пренебрежения на церемонии вручения премии "Эмми", последний сериал Кэти Уинслет (48) "Режим" не произвел впечатления. Теперь актриса "Титаника" закрепила свой следующий телевизионный проект. Согласно различным американским источникам, таким как "The Hollywood Reporter", Уинслет сыграет в "Пустоте". Сервис потокового вещания Hulu получил права на сериал. Уинслет также продюсирует шоу через свою компанию, Juggle Productions.

Основы "Пустоты"

В "Пустоте" Уинслет играет процветающего хирурга, женатого на учителе. Пара начинает подозревать, что ее персонаж мог быть связан с наездом, в результате которого погиб ребенок. "Ее путь к истине распутывает клубок растущего недоверия и запутанных секретов, которые ставят под сомнение ее решимость и их отношения, когда она борется с возможностью сокрытой вины и обмана", - объясняет официальный синопсис.

"Пустоту" написал сценарист Эд Соломон (63), известный своей работой над культовыми фильмами, такими как "Билл & Тэд: Великолепное приключение" и "Мен в черном".

Кэти Уинслет в главной роли снова

"Пустота" представляет собой четвертую главную телевизионную роль Кэти Уинслет. После своей знаменательной роли в "Титанике" в 1997 году она сыграла в мини-сериале HBO "Милдред Пирс" в 2011 году, завоевав премию "Эмми" и "Золотой глобус" за свою роль.

После еще одного десятилетия Уинслет вернулась на маленький экран в 2021 году, сыграв главную роль в криминальной драме "Море Восточнее, Исттаун" для HBO, вновь завоевав премию "Эмми" и "Золотой глобус". Однако ее последний проект, политическая сатира "Режим", в котором она сыграла канцлера вымышленной европейской страны, не получила такого же признания. Теперь другой телевизионный проект, на этот раз не на HBO. Интервалы сокращаются.

Неудача "Режима" на церемонии вручения премии "Эмми" не поколебала уверенность руководства "Режима" в Уинслет, и они с нетерпением ждут ее выступления в "Пустоте".

Несмотря на неудачи "Режима", приобретение "Пустоты" Hulu обещает новую возможность для Уинслет продемонстрировать свой талант и, возможно, вернуть прежнее критическое признание.

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