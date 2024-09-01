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СпортНовостиФранция

Следующая награда: гребцы завоевали бронзу в смешанном командном соревновании

 and  Viktoriya Miller
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На Паралимпийских играх, проходящих в Париже, Яну Хельмих и Г'erмине Крумбайн удалось завоевать...
На Паралимпийских играх, проходящих в Париже, Яну Хельмих и Г'erмине Крумбайн удалось завоевать бронзовую медаль в гребле.

- Следующая награда: гребцы завоевали бронзу в смешанном командном соревновании

Германская пара гребцов на каноэ Ян Хельмих и Хермине Крумбеин завоевала бронзовую медаль в смешанном зачете на Паралимпийских играх. Они заняли третье место в соревнованиях на дистанции 2000 метров, прошедших в Вайре-сюр-Марн, недалеко от Парижа, показав время 7:28.31. Пара была близка к тому, чтобы занять второе место, но уступила британской паре всего 0,1 секунды.

К сожалению, немецкой смешанной четверке на каноэ не так повезло. Несмотря на то, что они заняли второе место, уступив Франции всего 0,06 секунды, Сузанне Лакнер, Валентину Лужу, Марку Лембеку, Катрин Марчанд и Инге Тёне пришлось довольствоваться четвертым местом.

Спортсмены из Германии по легкой атлетике провели трудный день на стадионе Stade de France. Янис Фишер, миниатюрный толкатель ядра, смог занять лишь шестое место. В то же время Каtrin Müller-Rottgardt заняла пятое место в прыжках в длину, а Мерле Менье в беге на 800 метров и Макс Марцилльер в беге на 100 метров не смогли пробиться в финал. Наконец, Николь Николецик заняла восьмое место в финале на дистанции 200 метров.

Несмотря на впечатляющее выступление, немецкой смешанной четверке на каноэ не хватило совсем немного, чтобы завоевать серебряную медаль в гонке на 2000 метров, уступив Франции всего 0,06 секунды. Позже, женская команда Германии в эстафете 4х100 метров показала сильный финиш во Франции, завоевав престижную победу на чемпионате мира по легкой атлетике, прошедшем в Сен-Дени.

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