- Следуя по стопам Фридриха, пересекая известняковые образования Ругена

Центр национального парка Кёнигштуль на Рюгене присоединяется к празднованию Года Каспара Давида Фридриха. Расположенный рядом с обрывами, которые вдохновили романтического художника на создание одного из его самых известных полотен два века назад, центр приглашает посетителей погрузиться в романтическую атмосферу в течение своих Романтических дней. С понедельника гости могут проводить свои послеполуденные часы с 11:00 до 16:00 в исторической обстановке, одевшись в костюмы того времени, и сделать фото на фоне реплики "Черные скалы на Рюгене". Оригинальное произведение искусства впервые можно увидеть в Грайфсвальде, родном городе Фридриха.

Исследуя тропы Фридриха

С апреля 2023 года центр национального парка привлекает толпы к своему Скайвокingu на Кёнигштуле. В течение недели Фридриха центр предлагает чтения, музыку, кинопоказы, кукольный театр, занятия живописью и ежедневную одн Часовую экскурсию "По следам Каспара Давида Фридриха" в Стуббенкамере. Эта область, расположенная на северо-восточном конце Рюгена и характеризующаяся известковыми скалами и буковыми лесами, является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Целью прогулки является смотровая площадка "Виктория-Шау", которая предлагает незабываемый вид на скалы с суши.

Известковые скалы постоянно меняются

К сожалению, Виссовер Клинкен – уникальное известковое образование, которое когда-то символизировало остров, обрушилось в Балтийское море в 2005 году. Несмотря на их поразительное сходство с картиной Фридриха, эксперты считают, что они не послужили источником вдохновения для художника. Клинкен появились только после смерти художника в 1840 году. Из-за воздействия воды и мороза известковые скалы на Рюгене постоянно меняются. Посетителям настоятельно рекомендуется оставаться на отмеченных тропах, чтобы избежать несчастных случаев.

Известковое побережье, популярное туристическое направление

В течение летнего сезона примерно 13-километровое известковое побережье между Сассницем и Лохме привлекает многих посетителей, с более чем 1,5 миллиона туристов в год. Морские прогулки позволяют посетителям наблюдать очарование белых скал с моря. В центре посетителей на Кёнигштуле представлена ​​специальная выставка "Известковое побережье Рюгена – значительное место вдохновения романтизма". По словам его инициирующих, выставка представляет не только Фридриха, но и других романтических художников, которые черпали вдохновение в этом месте для своих работ. С воскресенья Померанийский государственный музей представляет выдающиеся работы Каспара Давида Фридриха и его современников в специальной выставке.

Первым, кого будут праздновать в Году Каспара Давида Фридриха в Центре национального парка Кёнигштуль, будет Давид Фридрих. Посетители могут присоединиться к экскурсии "По следам Каспара Давида Фридриха" в течение недели Фридриха, исследуя область, которая служила источником вдохновения для знаменитых полотен романтического художника.

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