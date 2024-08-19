Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПервый - Дэвид Фридрих.

Следуя по стопам Фридриха, пересекая известняковые образования Ругена

Отмечая 250-летие художника Каспара Давида Фридриха, мы получаем возможность продемонстрировать его произведения и воспроизвести его путь. Путь ведет на Рюген.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Отвесные белые скалы на Рюгене на протяжении веков вдохновляют artists и magnet для самых разных...
Отвесные белые скалы на Рюгене на протяжении веков вдохновляют artists и magnet для самых разных людей.

- Следуя по стопам Фридриха, пересекая известняковые образования Ругена

Центр национального парка Кёнигштуль на Рюгене присоединяется к празднованию Года Каспара Давида Фридриха. Расположенный рядом с обрывами, которые вдохновили романтического художника на создание одного из его самых известных полотен два века назад, центр приглашает посетителей погрузиться в романтическую атмосферу в течение своих Романтических дней. С понедельника гости могут проводить свои послеполуденные часы с 11:00 до 16:00 в исторической обстановке, одевшись в костюмы того времени, и сделать фото на фоне реплики "Черные скалы на Рюгене". Оригинальное произведение искусства впервые можно увидеть в Грайфсвальде, родном городе Фридриха.

Исследуя тропы Фридриха

С апреля 2023 года центр национального парка привлекает толпы к своему Скайвокingu на Кёнигштуле. В течение недели Фридриха центр предлагает чтения, музыку, кинопоказы, кукольный театр, занятия живописью и ежедневную одн Часовую экскурсию "По следам Каспара Давида Фридриха" в Стуббенкамере. Эта область, расположенная на северо-восточном конце Рюгена и характеризующаяся известковыми скалами и буковыми лесами, является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Целью прогулки является смотровая площадка "Виктория-Шау", которая предлагает незабываемый вид на скалы с суши.

Известковые скалы постоянно меняются

К сожалению, Виссовер Клинкен – уникальное известковое образование, которое когда-то символизировало остров, обрушилось в Балтийское море в 2005 году. Несмотря на их поразительное сходство с картиной Фридриха, эксперты считают, что они не послужили источником вдохновения для художника. Клинкен появились только после смерти художника в 1840 году. Из-за воздействия воды и мороза известковые скалы на Рюгене постоянно меняются. Посетителям настоятельно рекомендуется оставаться на отмеченных тропах, чтобы избежать несчастных случаев.

Известковое побережье, популярное туристическое направление

В течение летнего сезона примерно 13-километровое известковое побережье между Сассницем и Лохме привлекает многих посетителей, с более чем 1,5 миллиона туристов в год. Морские прогулки позволяют посетителям наблюдать очарование белых скал с моря. В центре посетителей на Кёнигштуле представлена ​​специальная выставка "Известковое побережье Рюгена – значительное место вдохновения романтизма". По словам его инициирующих, выставка представляет не только Фридриха, но и других романтических художников, которые черпали вдохновение в этом месте для своих работ. С воскресенья Померанийский государственный музей представляет выдающиеся работы Каспара Давида Фридриха и его современников в специальной выставке.

Первым, кого будут праздновать в Году Каспара Давида Фридриха в Центре национального парка Кёнигштуль, будет Давид Фридрих. Посетители могут присоединиться к экскурсии "По следам Каспара Давида Фридриха" в течение недели Фридриха, исследуя область, которая служила источником вдохновения для знаменитых полотен романтического художника.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После пересечения автомобилем центральной полосы, оба полосы А8 были закрыты.
Федеральные земли Германии

Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8.

- Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8. В результате инцидента с участием крупного грузовика на автостраде 8 в районе Мисбаха временно закрыты две полосы. По данным полиции, 12-тонный полуприцеп, груженный печеньем, неожиданно съехал с дороги в Иршбергене. Грузовик затем пробился через разделительное ограждение и застрял. В результате, левая

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Альянс в Бременской группе, Германия, сокращение представительства в ЕП
Федеральные земли Германии

Альянс в Бременской группе, Германия, сокращение представительства в ЕП

Объявление об отъезде Мельтем Сагироглу от Bündnis Deutschland: это приводит к снижению представительства партии в Бундестаге, так как они освобождают еще одно место в парламенте.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В Штутгарте специалисты группы по разминированию занимаются нейтрализацией снаряда времен Второй...
Федеральные земли Германии

В Штутгарте успешно обезвредили взрывное устройство времен Второй мировой войны.

Бомба, спрятанная под землей много лет, теперь должна быть извлечена. Однако, прежде чем обезвредить взрывное устройство, убедитесь, что поблизости никого нет.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Ключевые компоненты предлагаемой СРП включают финансирование помощи в области отопления и финансовую помощь производителям полупроводников.
Главные темы

Ключевые компоненты предлагаемой СРП включают финансирование помощи в области отопления и финансовую помощь производителям полупроводников.

Основные выделения из Фонда климата и трансформации (ФКТ) в 2025 году включают в себя государственную финансовую поддержку замены котлов и привлечение производителей полупроводников в Германию. Согласно проекту финансовой стратегии ФКТ, полученному AFP в понедельник, сумма 14,35 миллиарда евро...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
После пересечения автомобилем центральной полосы, оба полосы А8 были закрыты.
Федеральные земли Германии

Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8.

- Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8. В результате инцидента с участием крупного грузовика на автостраде 8 в районе Мисбаха временно закрыты две полосы. По данным полиции, 12-тонный полуприцеп, груженный печеньем, неожиданно съехал с дороги в Иршбергене. Грузовик затем пробился через разделительное ограждение и застрял. В результате, левая

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Памятник Морским силам защиты Германии в-Свакопмунде добивается сноса потомками нама и герERO.
Панорама

Намибия поразительно похожа на Германию.

Намибия поразительно похожа на Германию. Почти как в Германии: здания в стиле Пфальца, выстроившиеся в ряд с деревянными домами - и все это в Намибии. Улицы знакомы: улица Людериц принадлежит Вуermannхаусу, построенному для немецкого судовладельца в 1894 году. В нескольких шагах отсюда находится бывший имперский окружной суд, расположенный на углу

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.
Политика

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.

Джо Байден структурно подготавливает свои важные речи как президент, собираясь с самыми доверенными советниками в Кампе Давиде, минимизируя внешние помехи для их коллективной генерации и ревизии процессов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно