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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Следователи успешно победили международную хакерскую группу

Международная банда пострадала от следствия по подозрению в шифровке данных сिणаний и учреждений во многих странах, после чего требовалось выкупать разбойничество

 and  Grigoriy Williams
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Международный ордер на арест выдан по подозрению в совершении преступлений в Германии.
Международный ордер на арест выдан по подозрению в совершении преступлений в Германии.

- Следователи успешно победили международную хакерскую группу

Киберпреступники из Баварии утверждают, что нанесли удар по международной хакерской группе. Двенадцать подозреваемых в принадлежности к группе "Радар/Отниматель", существующей с августа 2023 года, были идентифицированы, а серверы, использовавшиеся группой, были отключены, как объявили Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Баварии и Управление уголовной полиции Баварии.

Группа якобы в основном целенаправленно атаковала небольшие и средние компании и учреждения с так называемым вымогательским ПО. Преступники, как утверждается, получали доступ к информационным системам пострадавших через уязвимости, шифровали файлы и затем требовали выкуп.

Основной фокус инцидентов был в США. В ходе расследования было выявлено еще 43 жертвы в Германии, а также в Аргентине, Австралии, Бельгии и Бразилии, среди прочих.

Для повышения давления подозреваемые якобы отправляли видеоролики со украденными данными жертвам и создавали веб-сайт, на котором угрожали опубликовать данные, если выкуп не будет уплачен.

Подозреваемые якобы происходят из Украины, России, Кении, Сербии, Литвы и Объединенных Арабских Эмиратов. Международный ордер на арест был выдан против одного подозреваемого, обвиняемого в конкретных преступлениях в Германии. Другие подозреваемые преследуются в других странах.

Четыре немецкие компании были предупреждены заранее об шифровании в сотрудничестве с Федеральным управлением уголовной полиции.

В рамках международной скоординированной операции с американским следственным органом ФБР якобы были изъяты 17 серверов в Германии, три в Великобритании и пять в США. Также якобы было сделано восемь криминально используемых доменов недоступными. Это вывело из строя ИТ-инфраструктуру преступников. Теперь основной фокус - идентифицировать других участников и получить больше информации о жертвах.

Деятельность группы не ограничивалась киберпреступлениями, так как они также прибегали к угрозам и отправке видеороликов со украденными данными, чтобы заставить жертв платить выкуп. Несмотря на международную деятельность, несколько подозреваемых в принадлежности к известной группе "Радар/Отниматель" столкнулись с последствиями своих преступлений.

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