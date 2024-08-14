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ПроисшествияНовостиВзрыв

Следователи по делу "Северного потока" получили ордер на украинца, который сбежал

Взрывы на газопроводах "Северный поток" привлекли внимание всего мира. По сообщениям, теперь имеются новые данные о потенциальных виновниках в расследовании дела.

 and  James Williams
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Утечка газа Северный поток 1 в Балтийском море в сентябре 2022 года, сфотографированная с самолета...
Утечка газа Северный поток 1 в Балтийском море в сентябре 2022 года, сфотографированная с самолета береговой охраны Швеции

- Следователи по делу "Северного потока" получили ордер на украинца, который сбежал

Выдан ордер на арест в деле о диверсии на трубопроводах "Северный поток"

По данным СМИ, почти через два года после диверсии на трубопроводах "Северный поток" в Балтийском море выдан ордер на арест. Об этом сообщили ARD, " Die Zeit" и " Süddeutsche Zeitung". Подозреваемый - гражданин Украины, последнее известное местонахождение которого было в Польше. Европейский ордер на арест был выдан в июне, но польские власти пока не арестовали мужчину, который, как считается, находится на свободе. Комментариев от Федеральной прокуратуры пока не поступало.

Взрывы на трубопроводах "Северный поток" 1 и 2

26 сентября 2022 года трубопроводы "Северный поток 1" и 2 были повреждены и нарушены серией взрывов возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. Позже были обнаружены четыре утечки на трех из четырех трубопроводов. В то время "Северный поток 1" транспортировал российский природный газ в Германию, в то время как "Северный поток 2" не работал из-за российского вторжения на Украину и последующих политических споров.

После взрывов были начаты расследования в Германии, Дании и Швеции, возглавляемые Федеральной полицией и Федеральным уголовным полицейским управлением от имени Генерального федерального прокурора. Дания и Швеция с тех пор прекратили свои расследования.

Согласно расследованию трех СМИ, немецкие следователи считают, что украинский мужчина был одним из ныряльщиков, которые разместили взрывчатку на трубопроводах "Северный поток". В телефонном интервью с СМИ мужчина выразил удивление по поводу обвинений и отрицал причастность к нападению. Два других гражданина Украины, в том числе женщина, также подозреваются. Они могли бы быть ныряльщиками, которые прикрепили взрывчатку к трубопроводам, но пока против них не выдано ордеров на арест.

Ранее расследования сосредоточивались на яхте "Андромеда", на которой в июле 2022 года были найдены взрывчатые вещества. Предполагалось, что яхта могла быть использована для транспортировки взрывчатых веществ для диверсии. Новые данные также основаны на "подсказках из иностранной разведки".

Ордер на арест был выдан украинскому мужчине в связи с взрывами, повредившими трубопроводы "Северный поток". Согласно расследованию, украинский мужчина, как считается, является одним из ныряльщиков, которые разместили взрывчатку на трубопроводах.

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Следователи по делу "Северного потока" получили ордер на украинца, который сбежал

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