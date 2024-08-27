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ПанорамаНовостиАльпийский

Следователи обнаружили останки погибших в результате авиакатастрофы

Несчастье в Австрии

 and  Hanna Hofmann
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Следователи обнаружили останки погибших в результате авиакатастрофы

В австрийских Альпах произошел трагический инцидент, в результате которого двухмоторный самолет потерпел крушение. Сначала плотный туман осложнял работу спасателей, задерживая их усилия. Недавно власти обнаружили останки пилота и обломки самолета, разбросанные по всей территории крушения. Считается, что самолет развалился в воздухе.

По данным полиции в Ворарланде, пилот, как полагают, был 59-летним итальянским гражданином. Маленький самолет столкнулся с землей возле муниципалитета Бранд в понедельник, окутанный туманом. Была начата масштабная спасательная операция, в которой участвовало около 200 человек, но первоначальные находки были лишь фрагментами обломков, что привело к временной приостановке поисков из-за неблагоприятных погодных условий.Helicopters and drones could not lift off due to the dense fog.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий заявила, что самолет развалился во время полета. Позже утром полиция обнаружила пассажирскую кабину в юго-западной части Мottakopf, примерно в 60 километрах к югу от Брегенца на озере Констанц. Обломки разбросаны по площади более 6000 квадратных метров.

Австрийский центр управления воздушным движением, Austro Control, зафиксировал данные, показывающие, что пилот пытался пролететь над регионом на большой высоте, но самолет потерял высоту и в итоге потерпел крушение. Точная причина аварии остается неясной. По данным портала Vorarlberg Online, самолет, участвовавший в инциденте, был двухмоторным Beechcraft Baron 58. Этот шестиместный самолет, построенный в 1978 году, якобы находится в частной собственности. Как заявил Кристиан Гантнер, губернатор провинции Ворарланд по безопасности, самолет вылетел из Генуи, Италия, и, скорее всего, направлялся в Штраубинг в Баварии.

Двухмоторный Beechcraft Baron 58, который пострадал в аварии, часто используется для полетов в Альпах из-за своей способности преодолевать горную местность. Несмотря на сложные погодные условия, спасатели стремились извлечь части самолета с Мottakopf, популярного альпийского места.

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