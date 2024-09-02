Будущий процесс голосования в Саксонии и Тюрингии - Следователи Муно предупреждают о местных избирательных мероприятиях: "Сохраняйте целостность демократии"

Волонтер политического анализа Вольфганг Мунно из Ростока считает, что результаты выборов в Тюрингии и Саксонии не являются просто отражением временных настроений. "У меня серьезные опасения по поводу демократии в Германии", - сказал он агентству "Дойче Прессе-Агентур". Это подчеркивает "фундаментальную критику и отторжение демократии и либерального, многообразного общества значительными частями населения, особенно в восточной Германии".

Хотя это всего лишь выборы в небольших федеральных землях, сказал Мунно, "символическое значение огромно". Впервые после войны праворадикальная партия вышла на первое место в земле. "Это также будет замечено и обсуждается за рубежом".

В Тюрингии праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (АфД), считающаяся надежно правой, заняла первое место. В Саксонии она позиционировалась как вторая по силе сила после ХДС. Мунно назвал АфД и недавно созданный альянс между Сахрой Wagenknecht и Левой партией (БСВ) "популистскими разделителями". Другие партии могут столкнуться с трудностями в соответствующем ответе фактами и содержанием.

Нет простых ответов на политические успехи в связи с войной в Украине и миграцией. Даже успехи, такие как управление энергетическим кризисом или рост возобновляемых источников энергии, оспариваются или критикуются. "Кроме того, политическая наука не может предложить надельного руководства по установлению фундаментального доверия к государству и демократии помимо политического образования", - добавил Мунно.

До следующих выборов в Мекленбурге-Передней Померании еще долгий путь, и делать предсказания рано. "Но уже ясно, что будет очень сложно для Манфреда Швигера и правительства земли", - заявил Мунно, имея в виду министра-президента СДПГ.

Несмотря на предстоящие выборы в Мекленбурге-Передней Померании, опасения по поводу демократии сохраняются. Мунно предсказывает, что будет сложно для СДПГ, особенно для Манфреда Швигера, удержать свои позиции, учитывая последние тенденции в других ландтагах.

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