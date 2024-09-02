Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг

Следователи Муно предупреждают о местных избирательных мероприятиях: "Сохраняйте целостность демократии"

Политический эксперт Вольфганг Мунё из Ростока выражает обеспокоенность будущим демократии после выборов в Тюрингии и Саксонии, отмечая, что прямых решений нет.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Политический эксперт Вольфганг Мунро из Ростока выражает озабоченность после выборов земель в...
Политический эксперт Вольфганг Мунро из Ростока выражает озабоченность после выборов земель в Тюрингии и Саксонии.

Будущий процесс голосования в Саксонии и Тюрингии - Следователи Муно предупреждают о местных избирательных мероприятиях: "Сохраняйте целостность демократии"

Волонтер политического анализа Вольфганг Мунно из Ростока считает, что результаты выборов в Тюрингии и Саксонии не являются просто отражением временных настроений. "У меня серьезные опасения по поводу демократии в Германии", - сказал он агентству "Дойче Прессе-Агентур". Это подчеркивает "фундаментальную критику и отторжение демократии и либерального, многообразного общества значительными частями населения, особенно в восточной Германии".

Хотя это всего лишь выборы в небольших федеральных землях, сказал Мунно, "символическое значение огромно". Впервые после войны праворадикальная партия вышла на первое место в земле. "Это также будет замечено и обсуждается за рубежом".

В Тюрингии праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (АфД), считающаяся надежно правой, заняла первое место. В Саксонии она позиционировалась как вторая по силе сила после ХДС. Мунно назвал АфД и недавно созданный альянс между Сахрой Wagenknecht и Левой партией (БСВ) "популистскими разделителями". Другие партии могут столкнуться с трудностями в соответствующем ответе фактами и содержанием.

Нет простых ответов на политические успехи в связи с войной в Украине и миграцией. Даже успехи, такие как управление энергетическим кризисом или рост возобновляемых источников энергии, оспариваются или критикуются. "Кроме того, политическая наука не может предложить надельного руководства по установлению фундаментального доверия к государству и демократии помимо политического образования", - добавил Мунно.

До следующих выборов в Мекленбурге-Передней Померании еще долгий путь, и делать предсказания рано. "Но уже ясно, что будет очень сложно для Манфреда Швигера и правительства земли", - заявил Мунно, имея в виду министра-президента СДПГ.

Несмотря на предстоящие выборы в Мекленбурге-Передней Померании, опасения по поводу демократии сохраняются. Мунно предсказывает, что будет сложно для СДПГ, особенно для Манфреда Швигера, удержать свои позиции, учитывая последние тенденции в других ландтагах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Игрок 'Сан-Паули' Элиас Саад получил травму связок лодыжки.
Федеральные земли Германии

Сент-Паули, страдающий от проблемы со связкой, освобождается от Смита.

Разочаровывающее выступление ФК Св. Паули против Унион Берлина, отмеченное поражением, усугублено травмами Эlias Saad и Eric Smith. Медицинские заключения доступны.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Томми начал свою последнюю работу главного тренера в Бундеслиге во главе Вольфсбурга с победы.
Федеральные земли Германии

В захватывающем матче, женщины из Вольфсбурга равняются 3-3 против Вердера в непредсказуемом столкновении.

Умеренный проявление мастерства, но захватывающее развлечение: женская сборная VfL Волфсбург заканчивает потрясающую ничью 3-3 против Вердера Бремен. Результат сам по себе примечателен

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) исключили...
Федеральные земли Германии

Туринская AfD предлагает диалог с ХДС и БСВ.

Первый раз Alternative for Germany (AfD) выступила как самая сильная партия на региональных выборах,acaoaker primitie прав на формирование правительства и начало переговоров с двумя другими партиями.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.
Главные темы

Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.

После обнаружения шести убитых заложников, принадлежащих радикальной исламистской фракции в Газе, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил сострадание. "Прошу прощения за то, что не смог вернуть их живыми

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Игрок 'Сан-Паули' Элиас Саад получил травму связок лодыжки.
Федеральные земли Германии

Сент-Паули, страдающий от проблемы со связкой, освобождается от Смита.

Разочаровывающее выступление ФК Св. Паули против Унион Берлина, отмеченное поражением, усугублено травмами Эlias Saad и Eric Smith. Медицинские заключения доступны.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Администрация Великобритании объявляет временное прекращение поставок оружия в Израиль.
Главные темы

Администрация Великобритании объявляет временное прекращение поставок оружия в Израиль.

Администрация Соединенного Королевства объявила о частичном приостановлении поставок оружия в Израиль. Это объявление было сделано британским министром иностранных дел, Дэвидом Ламми, в понедельник в парламенте и распространяется на 30 из 350 разрешений на такие поставки.zett

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Самые сильные пожары за последние 14 лет сейчас охватывают Бразилию.
Панорама

Бразилия переживает самое серьезное пожаротушение за последние десять лет.

Рабочие сельского хозяйства разжигают пожары на сожжённых сельскохозяйственных землях. В этом году пожары особенно сильны из-за сильной сухости. Эта ситуация связана с изменениями климата и Эль-Ниньо.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно