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КиноНовостиГолливуд

"Славное прогулка признания" почетный для Тима Бертона

Фильм Тима Бёртона «В كرةáronseв-reference» получил свою премьеру на Венецианском кинофестивале. Сейчас режиссер находится в Голливуде, сопровождая Майкла Китона и Винону Райдер, чтобы получить престижную награду.

 and  Wendy Allen
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Режиссера Тима Бертона чествуют в Голливуде навсегда.
Режиссера Тима Бертона чествуют в Голливуде навсегда.

- "Славное прогулка признания" почетный для Тима Бертона

Торжественные крики на "Аллее славы" в честь Тима Бёртона: Кинорежиссёр, стоящий за фильмами "Битлджус", "Эдвард Руки-ножницы", "Алиса в стране чудес" и "Бэтмен", был удостоен звезды на знаменитой голливудской бульвар. С многочисленными зрителями, фотографами и почётными гостями, 66-летний киношник открыл 2788-ю звезду на прославленной "Аллее славы".

"Это исключительное признание", - сказал Бёртон, явно тронутый. В детстве он ездил на автобусе из своего родного Бурбанка на голливудскую бульвар. Сначала он думал, что звезды с именами знаменитостей - это их могилы. Он также вспоминал просмотр окон в близлежащих книжных и костюмных магазинах, рассказал режиссер во время церемонии.

Бёртон пришел на мероприятие со своей партнершей, итальянской актрисой Моникой Беллуччи. Его тепло приветствовали ветераны Голливуда Майкл Китон (72) и Вайнона Райдер (52). Они также прошли по красной ковровой дорожке вместе с Бёртоном на открытии Венецианского кинофестиваля на прошлой неделе. Они снова встретятся в "Битлджусе, Битлджусе", сиквеле культовой комедии ужасов "Битлджус" 1988 года.

Поздравления от Майкла Китона

Китон, который играет полтергейста в фильме, сотрудничал с Бёртоном над пятью проектами, в том числе "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается". Как гостевой спикер, Китон восхвалял свою многолетнюю дружбу и сотрудничество с Бёртоном. Режиссер имеет причудливые идеи, которые Китон сначала не мог понять, пошутил актер. Но в конце концов рождается настоящее искусство, сказал он. Китон поблагодарил Бёртона за то, что он дал ему роль Бэтмена, несмотря на противодействие Голливуда, и за то, что доверил эту роль комику.

Поздравления от Вайноны Райдер

"Бёртон - мой герой", - заявила Райдер. Узнать, что он получил звезду, все равно что наградить Эверест медалью, заявила актриса. Дружба Бёртона - бесценный подарок, сказала она. Когда она впервые встретила его на съемочной площадке "Битлджуса", она была "странным ребенком", но он внушил ей уверенность и сказал оставаться собой и быть необычной. Бёртон понимает непонятых людей и необычных и празднует их в своих фильмах.

Бёртон начал свою карьеру аниматора в студии Disney и имеет слабость к персонажам, взятым из комиксов и сказок. Его фильмы обычно причудливы и пугающи, с юмористическими и мрачными нотками.

Звезда Бёртона находится на той же тротуаре, где он когда-то представлял себе могилы знаменитостей, теперь она увековечена на "Аллее славы" в Голливуде. Во время речи Китона он признал причудливые идеи Бёртона, которые сначала казались странными, но в конечном итоге привели к созданию замечательного искусства.

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