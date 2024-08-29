Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНаграда

Скутер и Беатрис Эльи вручают радиограмоты

Ежегодно в Hamburge чествуют лучших немецких создателей радио, с потрясающим составом. В этом году в торжестве представлены как техно, так и шлягер жанры.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

- Скутер и Беатрис Эльи вручают радиограмоты

На предстоящем немецком Радиопремиум мероприятии будет представлен широкий спектр музыкальных предпочтений. Фанаты шлягера и техно уйдут довольными. Как сообщает Norddeutsche Rundfunk (NDR) в Гамбурге, Scooter и Beatrice Egli также выступят 5 сентября в Neue Flora в Гамбурге. Кроме них, вы увидите выступления рэпера Badmómzjay, певцов Samu Haber и Michael Schulte, электро-поп-группы ClockClock и DJ Lost Frequencies.

Это мероприятие также будет транслироваться в прямом эфире и транслироваться различными общественными и частными радиостанциями. Вечер будет наполнен вручением наград в десяти категориях. Среди ведущих - актриса Petra Schmidt-Schaller, ведущий Steven Gätjen, "Чекер Тоби" Tobias Krell, ведущий и подкастер Sophia Passmann, литературный критик Denis Scheck и певица шлягера Beatrice Egli. Известная как самая престижная награда в отрасли, немецкая Radioprize.

Немецкая Radioprize самая престижная награда в отрасли. В ночь награждения Beatrice Egli не только выступит, но и вручит награду.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Препятствие для достижения 5% сохраняется в Тюрингии
Федеральные земли Германии

Судебная власть поддерживает: минимальный порог 5% остается неизменным

Пропадают трудности, когда партии пытаются закрепить за собой места в Ландтаге в Тюрингии, и эти барьеры не преодолены перед грядущими выборами.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.
Общество

Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.

В фильме под названием 'Мари', Анджелина Джоли предстает в образе всемирно известной оперной певицы Марии Каллас. На обсуждении в Венеции она погружается в свою связь с оперой, объясняет свою связь с Каллас и непринужденно приводит примечательное Umbau.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно