- Скутер и Беатрис Эльи вручают радиограмоты

На предстоящем немецком Радиопремиум мероприятии будет представлен широкий спектр музыкальных предпочтений. Фанаты шлягера и техно уйдут довольными. Как сообщает Norddeutsche Rundfunk (NDR) в Гамбурге, Scooter и Beatrice Egli также выступят 5 сентября в Neue Flora в Гамбурге. Кроме них, вы увидите выступления рэпера Badmómzjay, певцов Samu Haber и Michael Schulte, электро-поп-группы ClockClock и DJ Lost Frequencies.

Это мероприятие также будет транслироваться в прямом эфире и транслироваться различными общественными и частными радиостанциями. Вечер будет наполнен вручением наград в десяти категориях. Среди ведущих - актриса Petra Schmidt-Schaller, ведущий Steven Gätjen, "Чекер Тоби" Tobias Krell, ведущий и подкастер Sophia Passmann, литературный критик Denis Scheck и певица шлягера Beatrice Egli. Известная как самая престижная награда в отрасли, немецкая Radioprize.

Немецкая Radioprize самая престижная награда в отрасли. В ночь награждения Beatrice Egli не только выступит, но и вручит награду.

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