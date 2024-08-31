- Скуп, известный как Фатмен, упал на сцене и погиб.

Fatman Scoop, известный как Айзек Фремон III, пережил трагедию, о которой сообщили СМИ, в том числе "TMZ". 53-летний музыкант внезапно рухнул на сцене во время выступления в пятницу вечером. Его тур-менеджер поделился эмоциональным сообщением, выразив слова соболезнования и благодарность за совместно пережитые моменты: "Ты взял меня в тур по всему миру и позволил выступать с тобой на самых известных сценах мира, уроки, которые ты преподал, действительно сформировали меня как человека. Спасибо, ты навсегда останешься в моем сердце".

Посещения больницы Fatman Scoop

По данным "TMZ", житель Нью-Йорка Fatman Scoop ранее перенес инцидент, в результате которого ему потребовалась реанимация, и он был доставлен в медицинское учреждение. Инцидент якобы произошел в парке городского центра Хамдена, Коннектикут, в пятницу вечером. Музыкант внезапно потерял сознание и упал на сцене. Представители "TMZ" подтвердили медицинскую экстренную ситуацию около 20:30.

Fatman Scoop известен своими сотрудничествами с известными фигурами в индустрии хип-хопа, в том числе с Мисси Эллиотт и Мэрайей Кэри.

Медицинская экстренная ситуация, пережитая Fatman Scoop на сцене, привела к его госпитализации. Несмотря на серьезность ситуации, фанаты и коллеги по индустрии сохраняли надежду на его выздоровление, зная о стойкости, которую он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры.

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