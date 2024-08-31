Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиСмерть

Скуп, известный как Фатмен, упал на сцене и погиб.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Продолжительность жизни Скупа, известного как Жиробак, составила 53 года.
Продолжительность жизни Скупа, известного как Жиробак, составила 53 года.

- Скуп, известный как Фатмен, упал на сцене и погиб.

Fatman Scoop, известный как Айзек Фремон III, пережил трагедию, о которой сообщили СМИ, в том числе "TMZ". 53-летний музыкант внезапно рухнул на сцене во время выступления в пятницу вечером. Его тур-менеджер поделился эмоциональным сообщением, выразив слова соболезнования и благодарность за совместно пережитые моменты: "Ты взял меня в тур по всему миру и позволил выступать с тобой на самых известных сценах мира, уроки, которые ты преподал, действительно сформировали меня как человека. Спасибо, ты навсегда останешься в моем сердце".

Посещения больницы Fatman Scoop

По данным "TMZ", житель Нью-Йорка Fatman Scoop ранее перенес инцидент, в результате которого ему потребовалась реанимация, и он был доставлен в медицинское учреждение. Инцидент якобы произошел в парке городского центра Хамдена, Коннектикут, в пятницу вечером. Музыкант внезапно потерял сознание и упал на сцене. Представители "TMZ" подтвердили медицинскую экстренную ситуацию около 20:30.

Fatman Scoop известен своими сотрудничествами с известными фигурами в индустрии хип-хопа, в том числе с Мисси Эллиотт и Мэрайей Кэри.

Медицинская экстренная ситуация, пережитая Fatman Scoop на сцене, привела к его госпитализации. Несмотря на серьезность ситуации, фанаты и коллеги по индустрии сохраняли надежду на его выздоровление, зная о стойкости, которую он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Было множество очередей в цифровом виде для получения билетов на концерт Оазис
Общество

Проезды на концертную серию "Оазис" уже исчерпаны.

Братья-музыканты Ноэль иЛиам Галлахер из Oasis, ранее отдалившиеся друг от друга, примирились. Интерес к билетам на концерты резко возрос, и группа объявила: Полностью распродано.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Скэт, известный как Джокер, достиг возраста 53 лет.
Общество

Музыкант Фатман Скуп, к сожалению, скончался.

Музыкант Фатман Скуп, к сожалению, скончался. Жаль сообщать, но в мире музыки произошла трагедия: на сцене внезапно скончался хайп-мен и рэпер Fatman Scoop. Ему было всего 53 года. Известный американский новостной портал "TMZ" сообщает, что музыкант, выступавший в выходные, внезапно потерял сознание и рухнул на сцену. Его тур-менеджер

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно