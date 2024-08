- Скуп, известный как Фатмен, погибает после обвала сцены.

Известный хип-хоп артист Фэтмен Скуоп трагически скончался в возрасте 53 лет после внезапного обморока на сцене во время живого выступления. Официально объявив печальную новость, семья Фэтмена Скуопа поделилась трогательным заявлением: "С великой скорбью и тяжёлым сердцем мы подтверждаем кончину легендарного и иконического Фэтмена Скуопа". Его менеджмент также подтвердил смерть немецкому новостному агентству DPA. Сообщения от крупных СМИ, таких как BBC UK, цитируют представителей Фэтмена Скуопа.

В заявлении семьи сказано: "Он был радостью в нашей жизни, неиссякаемым источником поддержки и сияющим примером мужества и силы". Они также подчеркнули: "Фэтмен Скуоп не был просто известным исполнителем; он был отцом, братом, дядей и любимым другом". Инцидент произошел во время концерта в Соединенных Штатах, в частности, в Коннектикуте, в пятничный вечер. Подробности трагического события остаются неясными.

Фэтмен Скуоп сотрудничал с Мисси Эллиотт и Марией Кэри

Вскоре после смерти Фэтмена Скуопа его тур-менеджер поделился трогательным постом в сети, сказав: "Я просто не могу подобрать слов...От того, что он взял меня вокруг света и дал возможность выступать на некоторых из самых престижных сцен на Земле, до бесценных жизненных уроков, которые сформировали меня в человека, которым я являюсь сегодня, спасибо. Я люблю тебя".

Фэтмен Скуоп был широко признан столпом хип-хоп сцены Нью-Йорка 90-х. Его влияние очевидно в его сотрудничестве с хитами, возглавлявшими чарты, такими как "Lose Control" Мисси Эллиотт, получивший Грэмми, и "It's Like That" Марии Кэри. Его сингл "Be Faithful" вызвал волну в чартах Великобритании и Ирландии, достигнув вершины. Недавно Фэтмен Скуоп часто появлялся в популярных телешоу.

Несмотря на трагическую кончину, влияние Фэтмена Скуопа на музыкальную индустрию неоспоримо. Его сотрудничество с Мисси Эллиотт и Марией Кэри на "Lose Control" и "It's Like That" соответственно, закрепило его статус легендарной фигуры хип-хопа 90-х. Даже будучи замечательным человеком за кулисами, Фэтмен Скуоп продолжал трогать жизни и сиять в различных ролях, не только как известный исполнитель, но и как любимый член семьи и друг.

Читайте также: