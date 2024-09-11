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Скульптуры перемещаются в новое центральное хранилище в Потсдаме.

Большое количество скульптур, происходящих из прусских замков и садов, были размещены в различных хранилищах в течение длительного времени из-за своего ветхого состояния. Эти артефакты сейчас запланированы для централизованного хранения.

 and  Wendy Allen
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На грядущем складе скульптур центрального железнодорожного вокзала в Потсдаме zahlreiche скульптуры...
На грядущем складе скульптур центрального железнодорожного вокзала в Потсдаме zahlreiche скульптуры найдут свои будущие места жительства.

- Скульптуры перемещаются в новое центральное хранилище в Потсдаме.

Фонд прусского наследия (ФПН) представил свою последнюю хранилище, в котором размещается коллекция скульптур и керамики. Представитель фонда объявил в Потсдаме, что эти бесценные артефакты в конечном итоге будут перемещены в два здания, расположенные рядом с центральным железнодорожным вокзалом в Потсдаме. Этот процесс перемещения, как сказал представитель, займет несколько месяцев. Примерно 5100 скульптур и 6000 керамических изделий планируется разместить на площади около 3900 квадратных метров.

Основной целью центрального склада является хранение скульптур, которые находятся в плохом состоянии и больше не подходят для наружной экспозиции. Кроме того, здесь будут храниться небольшие объекты, в том числе самые маленькие металлические скульптуры, которые не выставлены постоянно. В самом складе не будет проводиться реставрационная работа. Некоторые скульптуры, возможно, не будут реставрированы в ближайшее время и останутся в постоянном хранении, как заявил представитель.

Министр культуры Бранденбурга Манья Шюле (СДПГ) прокомментировала: "Продуманные материалы, рациональная конструкция здания для эффективного контроля климата и солнечные панели на крыше делают склад экологически чистым и безопасным, защищая культурные реликвии от вредных факторов, таких как влага или жара".

Оценка стоимости этих артефактов является сложной задачей. Представитель признал, что стоимость зависит от различных факторов, таких как историческое значение, ценность ансамбля или художественная ценность.

Кроме скульптур из Потсдама, в складе также будут храниться объекты из других замков и садов фонда, например, из Берлина и Рейнсберга. Определение их стоимости является сложной задачей, как заявил представитель.

Цель размещения объектов в соответствующих хранилищах заключается в возможности будущих научных исследований и реставрационных работ, заявил фонд. Кроме того, широкие проходы для использования подъемных механизмов создают лучшие условия для персонала, как заявил ФПН, общая стоимость составляет 12,4 миллиона евро.

Решение Фонда прусского наследия переместить исторические артефакты из текущего склада в новое хранилище основано на ухудшающемся состоянии некоторых скульптур, которые больше не подходят для наружной экспозиции. История фонда подчеркивает его приверженность сохранению этих бесценных артефактов, гарантируя их защиту от воздействия окружающей среды и предоставляя пространство для будущих исследований и реставрационных работ.

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