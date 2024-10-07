Скульптура с изображением волчьего приветствия в честь турецкого футболиста Демирала

Взрыв эмоций, продемонстрированный турецким футболистом Мерихом Демиролем в виде волчьего салюта во время футбольного турнира Евро, вызвал споры. Однако Демироля ждал памятник на родине в Турции в знак признания. В западном турецком городе Болу был открыт памятник футболисту, изображающему волчий салют в форме национальной команды. Об этом объявил мэр города в видео, размещенном на платформе X.

Демироль сделал волчий салют после гола. Вследствие этого UEFA приостановила его на два матча. Во время четвертьфинала между Турцией и Нидерландами в Берлине тысячи фанатов повторили жест, подняв руки в Олимпийском стадионе во время исполнения турецкого национального гимна.

Волчий салют тесно связан с турецким ультраправым движением "Улкючю" и его идеологией. В Турции ультранационалистическая партия МHP, входящая в состав правящего правительства под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, использует этот салют.

Концепция памятника исходит от мэра города, известного своими националистическими взглядами и антибеженскими заявлениями. Он оправдал памятник, отвергая утверждения о том, что волчий салют представляет МHP и "Серых волков", называя его символом "турецкости". Сообщается, что Демироль согласился на проект до его реализации.

В интервью ntv.de в июле Камал Сидо из "Общества угрожаемых народов" заявил, что волчий салют имеет те же коннотации, что и нацистское приветствие. Что касается "Серых волков", Сидо сказал: "Их официальная политика - создание Большой Турции от Китая до Вены. Это Большая Турция, по крайней мере, означает изгнание и геноцид против армян, курдов или греков". "Серые волки" были вовлечены в многочисленные убийства и нападения на нетурецкие и несуннитские мусульманские меньшинства tanto внутри, как и за пределами Турции в последние годы.

Споры вокруг национализма, представленного волчьим салютом Мериха Демироля, продолжаются, так как даже UEFA наказала его за жест. Несмотря на это, город Болу, известный своими националистическими взглядами мэра, решил почтить Демироля памятником, интерпретируя волчий салют как символ "турецкости".

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