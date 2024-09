Скрытые опасности энергетических напитков: медицинская перспектива

Дакота Джонсон столкнулась с беспокойством и бессонницей после чрезмерного потребления напитков, содержащих кофеин, во время дебютного режиссерского опыта, Demonstrating possible pitfalls of replicating such behavior.