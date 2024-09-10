Скрытые опасности энергетических напитков: медицинская перспектива

Джонсон, дебютировавшая в качестве режиссера в коротком метре "Разочарованный ребенок", считала свою энергетическую добавку всего лишь "естественным стимулом". Она призналась журналу Variety, что не осознавала, что фактически потребляет избыточное количество кофеина.

Многие люди могут быть введены в заблуждение. Они могут считать энергетические напитки спортивными напитками или подходящими для гидратации, даже для детей. Так что же такое энергетические напитки? Рассматривая основную проблему - содержание кофеина, какое количество кофеина является приемлемым? Сколько это слишком много - можно ли получить передозировку кофеина? Должны ли энергетические напитки использоваться перед физическими упражнениями? Кто должен проявлять особую осторожность с этими напитками? Есть ли более здоровые способы бороться с усталостью и повышать уровень энергии?

Я поговорил с доктором Леной Вэнь, медицинским экспертом по вопросам благополучия из CNN, чтобы ответить на эти вопросы. Вэнь - врач-реаниматолог и клинический ассоциированный профессор Джорджтаунского университета. Ранее она служила комиссаром здравоохранения Балтимора и является матерью двоих школьников.

CNN: Что такое энергетические напитки?

Доктор Вэнь: Энергетические напитки не имеют стандартного определения, но они, как правило, рекламируются для повышения концентрации, бдительности и энергии. Часто они содержат высокие дозы кофеина, сахара и легальных стимуляторов, таких как таурин, гуарана и L-карнитин.

CNN: Энергетические напитки и спортивные напитки - это одно и то же?

Вэнь: Нет, и важно различать их.

Спортивные напитки - это напитки, содержащие электролиты, полезные для спортсменов и людей, испытывающих интенсивные физические нагрузки и потоотделение. Некоторые содержат только соль и электролиты, а другие могут содержать добавленный сахар.

Энергетические напитки могут содержать некоторые электролиты и сахар, но их основная цель - стимулировать, а не заменять электролиты или жидкости, потерянные во время упражнений.

CNN: Может ли употребление больших количеств энергетических напитков быть вредным?

Вэнь: Да, особенно из-за избыточного потребления кофеина.

Большие дозы кофеина могут привести к учащенному сердцебиению. Люди могут стать беспокойными и нервными. Они могут испытывать трудности со сном, что в конечном итоге может привести к большей усталости. Те, кто считает, что энергетические напитки восполняют электролиты и жидкости, могут стать обезвоженными, особенно потому, что кофеин способствует потере жидкости.

Избыточная доза кофеина может привести к передозировке кофеином. Хотя это редко, но может быть опасно, даже угрожать жизни, особенно при нарушениях сердечного ритма. Пострадавшие могут испытывать остановку сердца и другие серьезные симптомы, такие как отек мозга и почечная недостаточность.

CNN: Сколько кофеина нужно потреблять, чтобы навредить себе?

Вэнь: По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, более 400 миллиграммов кофеина в день считается избыточным для большинства взрослых. Это примерно столько же, сколько в четырех или пяти чашках кофе.

Употребление 400 миллиграммов кофеина может не привести к серьезным симптомам передозировки кофеином, но люди могут испытывать беспокойство и нарушения сна.

Некоторые энергетические напитки содержат до 200 или 300 миллиграммов кофеина в бутылке или банке. Поэтому важно внимательно читать этикетки перед употреблением.

CNN: Это отличается для детей?

Вэнь: Да. Американская академия педиатрии рекомендует воздерживаться от употребления энергетических напитков детьми и подростками. Они также советуют воздерживаться от напитков, содержащих кофеин и сахар, так как они могут повысить риск тревожности, гиперактивности, избыточного веса, заболеваний сердца и жировой болезни печени.

Тем не менее, от 30% до 50% подростков сообщают об употреблении энергетических напитков. Энергетические напитки иногда продаются в школьных автоматах по продаже напитков.

Родители должны быть осторожны и внимательно изучать этикетки напитков, которые пьют их дети. Некоторые напитки могут казаться похожими, но содержать разное количество кофеина.

CNN: Должны ли люди использовать энергетические напитки перед физическими упражнениями?

Вэнь: В общем, нет. Вода является лучшим выбором для гидратации для большинства людей. Те, кто обеспокоены потерей электролитов, такие как выносливые спортсмены и люди, работающие на открытом воздухе в жаркую погоду, должны рассмотреть спортивные напитки - не энергетические напитки.

Некоторые взрослые могут использовать энергетические напитки как стимулятор производительности. Они должны быть осведомлены о количестве кофеина, которое они потребляют, и любых других стимуляторов в своем напитке.

CNN: Кто должен проявлять особую осторожность с энергетическими напитками?

Вэнь: Дети - основная проблема, так как они должны полностью воздерживаться от энергетических напитков. Другие люди, которые должны быть осторожны, включают тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердца или гипертонией, так как кофеин и стимуляторы в энергетических напитках могут увеличить частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Те, у кого есть аномальные сердечные ритмы или склонность к их развитию, пациенты с хроническими заболеваниями почек и люди, принимающие определенные лекарства, должны воздерживаться от этих напитков.

Кофеин может взаимодействовать с лекарствами, такими как антидепрессанты, противоэпилептические препараты и лекарства от диабета. Люди с хроническими заболеваниями и принимающие лекарства должны проконсультироваться со своим лечащим врачом относительно употребления энергетических напитков.

CNN: Есть ли более здоровые альтернативы для борьбы с усталостью и повышения уровня энергии?

Вэнь: Да, есть. Энергетические напитки могут обеспечить быстрый прилив энергии, но они имеют несколько рисков и не являются долгосрочным решением.

Если вы постоянно чувствуете усталость, важно выяснить причину. Проверьте, нет ли скрытых проблем со здоровьем, таких как анемия, низкая функция щитовидной железы или апноэ сна. Изучите свой режим сна и подумайте о внесении некоторых изменений. Изменение ваших пищевых привычек также может повысить уровень энергии. Включение физических упражнений в ваш ежедневный распорядок дня тоже может быть полезным.

Не забывайте поддерживать адекватное потребление жидкости. Даже такое простое действие, как ежедневное употребление достаточного количества жидкости, может оказаться более эффективным, чем энергетические напитки, и исключает потенциальные риски, связанные с чрезмерным потреблением стимуляторов.

Люди, ищущие более здоровые альтернативы для борьбы с усталостью и повышения уровня энергии, могут рассмотреть возможность изменения своих пищевых привычек или включения физических упражнений в свой ежедневный распорядок дня. Доктор Вэнь подчеркивает, что вода остается лучшим выбором для гидратации для большинства людей, и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны проконсультироваться со своим лечащим врачом перед употреблением энергетических напитков.

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