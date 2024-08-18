- Скрытые исторические достопримечательности обнаружены в парке Вёрлиц.

Исследователи обнаружили в парке Вёрлиц, расположенном в районе Віттенберг, множество курганов и длинных барrows. По словам археолога Франциски Кноль из управления по делам памятников и археологии в Галле, эти места появились сравнительно недавно, примерно в 1800-х годах. "Эти миниатюрные копии были включены в парк как исторические украшения и, по-видимому, использовались принцем Францем в качестве театрального задника", - сказала Кноль.

Эти сооружения со временем были забыты и поглощены растительностью. Археологи обнаружили загадочные холмы, скрытые в парке, три года назад во время исследования. "Хотя они были сильно заросшими кустарником и деревьями, можно было разглядеть длинный барrow возле вулканического острова Штейн", - призналась Кноль. "Эти удлиненные погребальные сооружения с каменными границами хорошо известны в этом районе и датируются поздним неолитом, часто содержат несколько захоронений".

Гробница как украшение

После нескольких лет документирования, геофизического картирования и раскопок в марте этого года стало ясно: памятник был возведен при жизни принца Леопольда III. Фридриха Франца фон Ангальт-Дессау (1740-1817). "К удивлению, в нем не было останков. Вместо этого он служил региональной достопримечательностью, символизируя древности региона", - сообщила Кноль.

"Длинный барrow был реконструирован после завершения и остается в своем первоначальном виде, как и во время правления принца, за пределами вулканического острова Штейн". Кроме того, ученые обнаружили четыре дополнительных искусственных погребальных кургана в парке. "Мы практиковали ландшафтную археологию в ландшафтном саду", - сказала Кноль.

Рождение региональной археологии в Саксонии-Анхальт

Подлинные мегалитические сооружения и погребальные курганы также можно найти в регионе Ангальт и были признаны принцем Францем. "Несомненно, некоторые меньшие погребальные курганы позднего бронзового века и раннего железного века были перенесены во время строительства парка в 18 веке", - объяснила Кноль. "Некоторые из роскошных урн, найденных там и датируемых примерно 3000 годами, все еще выставлены сегодня в виде копий в римском колумбарии вулканического острова Штейн. Сами артефакты с тех пор погибли, и лишь немногие сохранились до 20 века в музее Кётена".

"В сущности, можно сказать, что это стало истинным началом региональной археологии", - заявил официальный археолог Харольд Меллер. "Слияние классической античности и местной предhistory - это уникальное, значительное открытие". Принц создал свой собственный мир и династию через парк, сочетая фигуры из классической античности с местными анонимными захоронениями.

Парк Вёрлиц по-прежнему скрывает секреты

Парк Вёрлиц является частью культурного ландшафта Дессау-Вёрлиц, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектурные копии классической античности можно полюбоваться вдоль Эльбы, такие как римский Пантеон, а также другие храмы, украшенные оригинальными скульптурами. Эти копии были привезены в этот регион благодаря посредничеству Иоганна Иоахима Винкельмана (1717-1768). Иллюзия достигла своего апогея в воспроизведении вулкана Везувий, который взорвался всего за несколько дней до этого.

Помимо сооружений, сам ландшафт претерпел радикальные изменения в 18 веке. "Сочетание искусственных гротов, ущелий, священных рощ, холмов с алтарями, статуй и даже гробниц уникально", - сказал государственный археолог Меллер. "Расшифровка этих сложных визуальных загадок представляет собой значительную задачу и оставляет много места для дальнейшего исследования".

В будущем планируются дополнительные исследования для раскопок других памятников в следующем зимнем семестре. Результаты будут представлены на научной годовой конференции комиссии Дессау-Вёрлиц, которая состоится с 22 по 24 августа 2024 года в Вёрлице.

Длинный барrow, памятник позднего неолита, был реконструирован и остается в своем первоначальном виде за пределами вулканического острова Штейн. Парк, полный исторических украшений, служит свидетельством рождения региональной археологии в Саксонии-Анхальт, где подлинные мегалитические сооружения и погребальные курганы были признаны и включены.

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