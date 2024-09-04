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СпортНовостиЗолотая медаль

Скрупулезно сосредоточившись на золоте, привязанный к инвалидному креслу Шмидт оставляет других в изумлении.

В финале победу одержал не фаворит Морис Шмидт, а он имел явное преимущество над британским соперником, тем самым достигнув вершины своих профессиональных достижений, в заслугу чего следует pensamientos на его тренерскую работу.

 and  Katherine Bradley
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- Скрупулезно сосредоточившись на золоте, привязанный к инвалидному креслу Шмидт оставляет других в изумлении.

Морис Шмидт завоевал золотую медаль в фехтовании на колясках на Паралимпиаде в Париже, в основном благодаря тщательной подготовке своего тренера Александра Бондаря. "Мы идеально выявили уязвимости наших соперников", - сказал Бондарь. "Я больше данных человек. У меня четыре толстых папки с исследованиями". В течение примерно двух недель они изучали сильные и слабые стороны потенциальных соперников, как сказал Бондарь.

"Он оказал значительное влияние. Каждая тренировка была важна. В каждом поединке мы фокусировались на конкретных стратегиях, которые я должен был использовать против следующего противника, и эти тактики оказались эффективными", - признал Шмидт.

Бондарь высоко оценил своего 25-летнего протеже. "Морис еще молод, но очень целеустремленный и дисциплинированный. Это важно", - сказал он. "Он понимает, что не всегда нужно искать ответы, просто нужно действовать в соответствии с ними".

Шмидт победил британского фехтовальщика Пирса Гилливера со счетом 15:8 и примет участие в соревнованиях по сабле и шпаге в пятницу. "Не недооценивайте его и в этих дисциплинах. Все может произойти. Он может не завоевать никаких наград, но также есть вероятность, что он завоюет золото", - намекнул Бондарь. "Мы также подготовили папки для этих дисциплин".

Триумфальная победа Мориса принесла ему престижную золотую медаль в фехтовании на колясках. С этой победой Шмидт стал серьезным конкурентом tanto в сабле, как и в шпаге.

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