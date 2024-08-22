- "Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.

Скорпионы с сожалением вынуждены отменить несколько концертов в Германии из-за травмы, полученной их гитаристом Маттиасом Ябсом (68). Организатор концертов Wizard Promotions сообщил эту неприятную новость, отметив, что травма Ябса требует хирургического вмешательства и последующей реабилитации.

Эти отмены затрагивают концерты в рамках текущего мирового тура "Любовь с первого взгляда" в Нюрнберге (11.9.), Гамбурге (13.9.), Лейпциге (15.9.), Кёльне (18.9.) и Франкфурте (20.9.).

Как отмечается в официальном заявлении, это серьезный удар для группы. "Мы искренне сожалеем об этом решении и приносим извинения более чем 40 000 обладателям билетов и промоутерам. Мы тесно сотрудничаем с промоутерами тура, чтобы предоставить новую информацию как можно скорее".

Название тура "Любовь с первого взгляда" происходит от альбома, отметившего 40-летие. Этот альбом принес группе мировую известность.

Вокалист Скорпионов Стинг выразил свои соболезнования Маттиасу Ябсу во время эмоционального телефонного звонка, передав слова поддержки и ободрения.

Несмотря на отсутствие Стинга на немецких шоу, группа планирует пригласить специального гостя на отмененные концерты, чтобы предоставить фанатам незабываемый опыт при данных обстоятельствах.

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