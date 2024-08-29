- Скорое прибытие летучих мышей, крыс и бешеных белков - знак приближающегося гибели.

Последний круг, друзья! Впереди грандиозный финал первого "Джунгле-камп" легенд. На 14-й день население лагеря уменьшилось на двоих: Эрику пришло время споткнуться, сославшись на наказание за то, что он "остался собой" ("Я пострадал за то, что я такой, какой я есть"), и Элене Мирасе, которая почувствовала себя "замурованной" при мысли о испытании в джунглях, что вызвало приступ паники, слезы и в итоге фразу, похоронившая ее надежды на победу: "Я звезда, вытащите меня отсюда".

Несмотря на хаос и раздоры, внимательные наблюдатели могли обнаружить некоторые интересные черты среди группы, которые могли бы попасть в раздел "Бесполезные знания" журнала "Неон". Например, видение летучей мыши, спящей в "джунглевом туалете", заставило Сару Кнаппик включить сирену Судного дня: "Летучие мыши носят все болезни на Земле и могут уничтожить человечество", - предупредила она.

Обе Элене Мирасе и Джиги Бирофио справились с летучей мышью храбро. Элена издала быстрый "киши-киши!", и летучая мышь улетела, недовольная. "Она сказала: 'Я летучая мышь, вытащите меня отсюда'", - заключила позже Сара К. Ян Бёмermann и Олли Шульц, рассмотрите летучую мышь для вашего подкаста "Животные, которые добились успеха".

Эрик Штехфест, выбранный голосами Элене Мирасе и Дании Бухнер, думал о других созданиях, когда хмурился и лизал раны. "Всегда были страхи перед крысами в лагере", - сказал актер, глядя мрачно сквозь очки Эриха Хонеккера. "Я не крыса. Я не бегаю по канализациям", - ответила Дания Бухнер. Она также решительно отрицала утверждения Эрика о том, что они живут "роскошной жизнью". После смерти мужа у нее "ничего не было", и она все построила заново. Элене не хотелось слышать "всякую ерунду".

Уход Эрика, казалось, его беспокоил, как он продемонстрировал с помощью своего "прощального подарка". Он назначил Элену и Джорджину разорвать друг друга. "Мы увидимся снова", - сказал он, прощаясь, обнимая Мирас. Джиги был впечатлен стратегией Эрика, восхваляя его "лисиные" тактики. Он почтительно отдал дань Джорджине своим уникальным способом: "Ее всегда недооценивают, но Джорджина - как бешеный белка".

Джунгле-камп легенд: Джиги Бирофио и его эксцентричности

О Джиги: Кадер Лот, известный "духовно просветленный" человек, предсказал, что Джиги скоро станет отцом четверых детей ("Я вижу маленьких плачущих детей, плачущих по папе") и, к сожалению, испытает финансовую неудачу ("Ты обанкротишься из-за своей неспособности обращаться с деньгами"). Джиги сменил тему, поделившись подробностями своих разработанных ритуалов свиданий ("Я изучал это!"): Мир теперь знает, что "формат жопы" г gigolo предпочитает обниматься, но только после секса, иначе "все взорвется". Он любит приглашать первых свиданий в зал для прыжков, где эмоции зашкаливают. "Я романтик", - признается 25-летний. Сара К. гадает, есть ли у него гирлянды в комнате.

Для Мола Адебиси, Джиги - всего лишь актер: "Джиги заставил всех поверить, что он безобидный, милый парень. Он продемонстрировал высокий уровень эмоционального интеллекта", - говорит ведущий ("Я все еще востребован") как психолог. О себе, 51-летний может говорить только положительно: "Я не голосовал бы, так как это согласуется с моей природой и христианскими ценностями", - сказал он, назначая. Это привело к выбыванию Эрика.

Мола также подумал об приступе паники Элене Мирасе: "Сложно - возможно, но сложно", - задумчиво сказал он, когда Джорджина Флёр с энтузиазмом сообщила, что Элена дрожала всем телом, ссылаясь на страх.

Теперь у Джорджины есть шансы выиграть весь конкурс. В последние дни она прошла героический путь, часто нуждаясь в том, чтобы завоевать аудиторию: она ругалась, как целая толпа фиакеров в Вене в один момент, а в следующий превратилась в самоотверженного командного игрока, собрав много звезд, а затем искренне утешая паникующую Элену Мирас. "Спи меньше", - посоветовала она ей на пути к финалу. Для аудитории, однако, остаются еще ночи сна - пока не придет время.

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В конкурентной обстановке эксцентричности Джиги Бирофио выделялись, в том числе его предпочтительный пост-сексовый ритуал обниманий и использование залов для прыжков на первых свиданиях. (Джунгле-камп легенд: Джиги Бирофио и его эксцентричности)

Несмотря на напряжение и выбывания, "Джунгле-камп легенд" продолжался, с участниками, такими как Джорджина, сталкивающимися с испытаниями и демонстрирующими стойкость, такую как утешение Элене Мирас во время приступа паники. (Джунгле-камп легенд: Джиги Бирофио и его эксцентричности)

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