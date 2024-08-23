- Скоро на мосту Хант снова будет движение

Примерно через месяц после морской аварии поврежденный мост Хунте в Эльсфлете (расположенный в районе Весемарш) предположительно возобновит работу. Авторитеты объявили, что поезда между Бременом и Норденхамом возобновят движение в 23:59, как заявил представитель железной дороги. Возобновление этого маршрута является критически важным для портов, расположенных на левом берегу Везера, которые в значительной степени зависят от этого соединения.

Ошибочная оценка высоты прохода

23 июля судно внутреннего плавания столкнулось с железнодорожным мостом. Контрольная комната получила значительные повреждения, и пострадали как каркас, так и линии электропередач. Капитана судна обвинили в неверной оценке высоты прохода, и против него продолжаются расследования за возможное угроза tanto железнодорожному, как и судоходству.

С тех пор поезда через мост не ходили. Остановка привела к значительным финансовым последствиям для региона. Операторы портов в Бреке и Норденхаме оценивают убытки в несколько миллионов евро и опасаются потери рабочих мест, поскольку грузы больше не могут перевозиться по железной дороге. Пассажирам железной дороги приходится пользоваться альтернативными видами транспорта.

Новый мост до 2030 года

Это был второй случай столкновения в этом году, который повредил мост. В первоначальном инциденте в феврале каркас был так сильно поврежден, что временный мост был построен в качестве временной меры. И в этом случае капитана судна обвинили в неверной оценке высоты прохода.

Временный мост, который также пострадал, работал с конца апреля. Если возможно, новый мост для временного моста планируется построить до конца 2030 года.

Согласно Министерству экономики Нижней Саксонии, команда в настоящее время разрабатывает список мер по повышению безопасности на мосту Хунте. Помимо других улучшений, планируется обновить отметки уровня воды, чтобы предотвратить будущие инциденты.

После инцидента с ошибочной оценкой высоты прохода капитан судна теперь может быть привлечен к ответственности за возможную угрозу tanto железнодорожному, как и судоходству. Из-за аварии поезда через мост не ходили, что привело к значительным финансовым потерям для региона и неудобствам для пассажиров железной дороги.

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