Скорби по погибшей сотруднице компании

Скотер, популярная музыкальная группа, поделилась грустной новостью со своими подписчиками в Instagram. Х.П. Бакстер и его товарищи по группе "шокированы, опечалены и глубоко потрясены" внезапной кончиной их коллеги Себа, который был всего 40 лет.

На фоне темного задника Скотер опубликовал длинное сообщение на своем профиле в Instagram, выражая скорбь по поводу потери члена своей команды Себа. "Во время наших выступлений на фестивалях Seaside и Summerdays некоторые из вас могли заметить неприятный инцидент, произошедший в нашей команде. Без предупреждения и в самый неожиданный момент нашего талантливого бэк-лайнера Себа не стало", - говорилось в посте.

Весь коллектив под руководством Х.П. Бакстера, а также вся команда "шокированы, опечалены и глубоко потрясены" внезапным уходом Себа в возрасте 40 лет. "Наши мысли и глубокие соболезнования с семьей, близкими и теми, кто его любил", - написали Скотер в своем послании.

На фестивалях, упомянутых в посте, группа, известная своими хитами 90-х, как "Хайпер, Хайпер", почтила память своего ушедшего коллеги, вывешивая на цифровых табло позади сцены во время выступлений сообщение "Спасибо, Себ. Мы любим тебя. Найди покой. 1984-03-14 - 2024-08-30".

Причина смерти Себа не указана, но группа заканчивает свое послание, призывая подписчиков сделать пожертвование в немецкий фонд сердца, чтобы предотвратить подобные трагедии и присоединиться к ним в этом деле.

В своем прощальном послании в Instagram Скотер также сказал, что "развлекательная индустрия потеряла талантливого и дорогого члена в лице Себа, и мы все глубоко опечалены". После внезапного ухода Себа группа поделилась, что "мы будем продолжать чтить память Себа на наших выступлениях, чтобы его дух навсегда оставался частью 'развлечений', которые мы дарим нашим фанатам".

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