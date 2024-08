- Скорбь в Новой Зеландии: умер монарх маори Тухеития

Новозеландский вождь маори Тухеития Поотатау Те Вheroero скончался. Это произошло вскоре после 18-й годовщины его коронации, и он мирно скончался в больнице в окружении своей семьи после недавней операции на сердце, как объявил его офис. Тухеития было 69 лет. Его здоровье ухудшалось в течение многих лет, и он страдал от таких заболеваний, как диабет.

Тухеития служил седьмым маорийским королем, после основания "Киингтианги" (маорийского королевского движения) в 1958 году, которое имело целью объединить коренное население под единым правителем. Он взошел на трон после смерти своей матери Те Арикини, дамы Те Атирангикааху, которая правила в течение 40 лет, в 2006 году.

С политической точки зрения, маорийские короли не имеют официальной власти, но они играют существенную символическую и культурную роль в объединении различных маорийских племен и оказании национального влияния. Их основная цель - защищать и отстаивать права коренного населения. В настоящее время в Новой Зеландии проживает около 900 000 маори, что составляет более 17% населения.

В заявлении говорилось: "Прощай, ушел вождь". Министерство культуры и наследия объявило, что флаги на всех общественных зданиях будут приспущены "как знак самой глубокой скорби и уважения". Премьер-министр Кристофер Люксон сказал, что всегда будет помнить "неустанную преданность" короля. Он оставил неизгладимый след в Новой Зеландии.

Британский король Чарльз также выразил свою "глубокую скорбь" по поводу смерти монарха в стране Содружества. "Мне посчастливилось знать Киинги Тухеитию в течение многих лет", - написал он в сообщении. Монарх был глубоко вовлечен в построение процветающего будущего для маори и Новой Зеландии, "которое он добился мудростью и состраданием". Тухеития также присутствовал на коронации Чарльза в Лондоне в мае 2023 года.

Последним местом упокоения на священной горе

Тело Тухеитии будет выставлено в его резиденции в течение нескольких дней, прежде чем быть перевезено на его последнее пристанище на священной горе Таупири, примерно в 100 километрах к югу от Окленда на Северном острове Новой Зеландии. Он будет похоронен рядом со своей матерью. Sources suggest the funeral will likely take place next Thursday. Гора имеет глубочайшее духовное значение, и ее нижние склоны используются как места захоронения.

Традиционно, на такие похороны приходят десятки тысяч людей. Также ожидается, что выдающиеся фигуры со всего Тихоокеанского региона прибудут, чтобы почтить его память. Преемник Тухеитии пока не назван. Он оставляет после себя жену и двух сыновей и дочь. Маорийское королевство не является наследственным. Новый монарх обычно выбирается лидерами племен, связанных с Киингтиангой, в день похорон.

Несмотря на то, что большинство маори сегодня ведут в основном западный образ жизни, они успешно сохранили многие свои традиции и обычаи. Например, "Та мoko", традиционные лицевые татуировки, широко признаны. Кроме того, грозный ритуальный танец новозеландской национальной команды по регби "Хака", который выполняется перед каждой игрой, также стал знаменитым. Политически, маори представляются Маорийской партией, которая имеет несколько мест в парламенте. Однако многие маори по-прежнему сталкиваются с неравенством и живут в бедности.

