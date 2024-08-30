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Скорбь в Новой Зеландии: смерть маори Тухеитиа

Коренных жителей Новой Зеландии оплакивает прощание с Королем Тухетиа. В Тихоокеанской стране маори öffent значительную культурную важность. Аналогично, король Карл демонстрирует глубокую скорбь.

 and  Melissa Williams
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- Скорбь в Новой Зеландии: смерть маори Тухеитиа

Спустя всего несколько дней после 18-й годовщины своего коронования маорийский король Тухеития Потатау Те Вhero умер в Новой Зеландии в возрасте 69 лет. Он недавно перенес операцию на сердце и, как сообщает его офис, мирно скончался во сне, окруженный своей семьей в больнице.

Тухеития занимал пост седьмого маорийского короля с момента основания "Киингитанги" (маорийского королевского движения) в 1958 году с целью объединения маорийского населения под властью единого правителя. Хотя маорийские короли не обладают правительственной властью, они существенно contribuют к национальному символу и культурному единству. В настоящее время в Новой Зеландии проживает около 900 000 маори, что составляет примерно 17% населения.

Скорбь по королю Карлу

В заявлении говорилось: "Уход лидера. Да пребудет гармония", выражая соболезнования по поводу кончины монарха. Министерство культуры объявило, что флаги будут приспущены на всех общественных зданиях как знак deepest скорби и уважения. Премьер-министр Кристофер Люксон сказал о покойном короле, что он оставил "неизгладимое впечатление" на Новую Зеландию.

Британский король Карл также выразил "глубокое сожаление" по поводу смерти маорийского короля в стране Содружества. "У меня была возможность знать Киинги Тухеитию в течение некоторого времени", - написал он в сообщении. Монарх был очень заинтересован в создании процветающего будущего для маори и Новой Зеландии на основе культуры, традиций и исцеления, "все это он достиг с мудростью и состраданием". Тухеития присутствовал на коронации Карла в Лондоне в сентябре 2022 года.

Вечное пристанище на священной горе

После смерти своей матери в 2006 году Тухеития взошел на трон. Его тело будет выставлено на публичное прощание в его резиденции в течение нескольких дней, прежде чем быть перевезено на его final покой на священной горе Таупири, расположенной примерно в 100 километрах к югу от Окленда на Северном острове Новой Зеландии. Эта гора имеет огромное духовное значение, и ее нижние склоны традиционно используются как место захоронения.

В таких похоронных церемониях обычно участвуют десятки тысяч человек, и ожидается, что известные фигуры из Тихоокеанского региона прибудут почтить его память. На данный момент остается неясным, кто займет трон после Тухеитии.

Семья Тухеитии, окруженная скорбью, выразила свою любовь к покойному королю, сказав: "Я люблю тебя, Тухеития. Твое правление и наследие всегда будут цениться". В свои последние минуты маорийский народ продемонстрировал свою неизменную поддержку, шепча "Кья ора, киинги" (Прощай, король) по всей больнице.

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