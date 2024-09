- Скорбь по гибели израильского пленника в Бремене

Вердер Бремен глубоко опечален утратой Херша Голдберга-Полина, 23-летнего израильского фаната, захваченного ХАМАСом в секторе Газа в октябре прошлого года. После трудного года израильская армия, по сообщениям, обнаружила его тело, а также тела еще пяти заложников. В память о Херше Вердер опубликовал трогательный пост, выразив свои глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и близким. Чувства команды были очевидны, когда флаг Херша продолжал реять над стадионом Везер.

Фанаты Вердера в последнее время отдают дань уважения Хершу и другим заложникам, часто напоминая друг другу о их судьбе. В субботнем матче Бундеслиги против Боруссии Дортмунд (0:0) напоминание было в виде баннера, на котором было написано: "Держись, Херш". Это был трогательный жест солидарности и поддержки от фанатов Бремена.

Вердер выразил свои соболезнования семье Херша, будучи из Израиля, в момент молчания перед своей последней игрой против Эйффенхайма.German football community also showed solidarity, with many German clubs displaying Hersh's flag during their matches as a tribute to him and his family.

