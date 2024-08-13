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Что происходит с телом при прыжке с 10-метровой вышки?

Как часто случаются травмы при высоких прыжках в воду?

Кому не следует прыгать с 10-метровой вышки?

Как лучше подготовиться к прыжку с 10-метровой вышки?

Какое положение тела самое безопасное для прыжка?

Насколько опасны другие варианты прыжков?

Имеет ли значение, прыгать с вышки или с доски?

Можно ли слишком далеко пролететь, если бежать по трамплину и приземлиться на краю бассейна?

Почему некоторые люди могут прыгать с больших высот без получения травм?

Насколько опасно погружение в воду после прыжка?

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10-метровая вышка в бассейне – это табу для некоторых, а для других – вызов или даже возможность похвастаться. Ужас от высоты не безоснователен, так как прыжок с 10-метровой вышки связан с риском. Особенно неподготовленные люди могут получить серьезные травмы, которые могут даже привести к летальному исходу. В понедельник такой несчастный случай произошел в Бремене. 23-летний молодой человек, предположительно, получил внутренние травмы во время прыжка, как сообщила полиция.

Что делает прыжок с 10-метровой вышки таким опасным? Какой вариант прыжка самый безопасный? И как подготовиться к такому прыжку? Обзор самых важных моментов.

Что происходит с телом при прыжке с 10-метровой вышки?

Не только вода? Передумайте! "С такой высоты вода твердая, как бетон", - говорит Йоахим Рёдиг, главный врач клиники ортопедии и травматологии больницы Мария Хильф в Мёнхенгладбахе. В интервью "Рейнской почте" (RP) он предупреждает: "При прыжке с 10-метровой вышки развивается огромная сила". Если приземлиться неправильно на воду, можно получить серьезные травмы - "похожие на мотоциклетную аварию". Можно сломать кости, порвать кожу, возможны внутренние травмы и ушибы грудной клетки.

Как часто случаются травмы при высоких прыжках в воду?

Нет данных по этому поводу. Однако статистика от Немецкого общества спасения на водах (DLRG) показывает, что в 2023 году произошло по крайней мере 378 несчастных случаев на воде с летальным исходом, на 23 больше, чем в предыдущем году. Большинство случаев (90%) произошло в внутренних водах - в том числе на озерах (138) и реках (135). DLRG предупреждает против купания в ненаблюдаемых водах. В бассейнах было меньше всего случаев смерти от утопления. В 2023 году их было восемь.

Кому не следует прыгать с 10-метровой вышки?

Те, кто не имеет опыта прыжков, не должны сразу же прыгать с 10-метровой вышки. "Самоуверенность опасна", - говорит Роланд Шайдеманн из Немецкого общества спасения на водах (DLRG) в интервью "RP". Тем, кто не уверен, следует быть разумным и спуститься по лестнице. Каждый прыгун несет ответственность за свой 10-метровый прыжок. Хотя персонал может убедиться, что бассейн свободен и на доске находится только один человек, все равно "опасно, если кто-то пытается сделать гвоздь, кто не имеет опыта", - говорит Шайдеманн.

Матти Бюchner возглавляет отдел дайвинга в Berliner TSC и тренирует профессиональных спортсменов в качестве национального тренера по поддержке. ДПА спросила его, как лучше всего подойти к первому прыжку с 10-метровой вышки. Он рекомендует медленный подход - от 1-метровой до 3-метровой доски и так далее. Эту стратегию используют даже элитные спортсмены, пока у них не будет достаточно напряжения тела для прямого входа. Он объясняет: "С 10-метровой вышки вы ударяетесь о воду со скоростью около 50 км/ч, это довольно сильный удар".

Какое положение тела самое безопасное для прыжка?

Самый безопасный прыжок - прямой и напряженный: руки близко к телу, ноги вместе, пальцы ног направлены вниз. Это обеспечивает наименьшее сопротивление при ударе о воду. Однако в целом любой прыжок должен выполняться чисто, чтобы быть максимально безопасным. Даже с 1-метровой доски живот или спиной можно больно удариться.

Насколько опасны другие варианты прыжков?

Твердость воды ощущается даже на низких высотах, особенно если сделать живот или спиной, а не грациозно вошла в воду. Неудачное приземление на поверхность воды может быстро стать болезненным. При погружении в воду, чем меньше площадь тела, тем лучше. Но что самое безопасное? Команда исследователей из Корнеллского университета в США провела испытания, чтобы определить, какие силы действуют на тело и какие травмы можно ожидать при погружении в воду головой вперед, руками вперед или ногами вперед. Для эксперимента были напечатаны 3D-фигуры и брошены в воду. Сенсоры измерили силу удара, а высокоскоростные камеры зафиксировали эксперимент.

Самый безопасный из трех видов ныряния? Без сюрпризов: "свеча", или прямое ныряние ногами вперед. Риск травм возрастает только с высоты 15 метров с этим вариантом, в основном для коленей. Чтобы избежать травм кожи, растяните пальцы ног и не ударяйтесь о поверхность воды плоскими ногами. При классическом нырянии головой вниз, где ладони сложены вместе над головой, риск травм увеличивается с высоты 12 метров. С такой высоты возможны переломы черепа. Чтобы избежать травм плеч, напрягите руки и плечи при входе. Самыми опасными являются ныряния головой вперед, руки близко к телу. Результаты исследований показывают, что такое ныряние с высоты всего 8 метров может вызвать серьезные травмы, потенциально затрагивающие шею и спинной мозг.

Влияет ли на что-то, ныряете ли вы с вышки или с доски?

Вышка неподвижна, а доски – подвижны. Это означает, что вам нужно напрячь середину тела. При нырянии с доски должны быть напряжены как мышцы живота, так и спины. В противном случае вы можете "согнуться", что отрицательно повлияет на ваше ныряние – например, вы можете приземлиться на боку или вперед.

Доска для ныряния высотой 10 метров должна быть не менее 13,5 метров в ширину от края вышки. Чтобы преодолеть это, скорость бега должна составлять 30 км/ч. Однако риск от высоты велик, особенно если вы теряете контроль над телом и ударяетесь о воду в неблагоприятном положении. Также важно всегда убедиться, что в воде нет никого, на кого вы могли бы приземлиться во время ныряния. Как только вы в воздухе, ныряние нельзя отменить. Лучше всего, чтобы кто-то сигнализировал, когда вода свободна. Эксперт Бюхнер настоятельно рекомендует воздерживаться от ныряния с доски с разбега. "У них есть неприятное антискользящее покрытие, и если вы упадете, вы действительно можете пораниться", – объясняет он. Вместо этого он предлагает стоять у переднего края доски и несколько раз подпрыгивать вверх-вниз, как на батуте – с правильным напряжением тела, конечно – прежде чем прыгнуть в воду.

Почему некоторые люди могут прыгать с больших высот без травм?

Техника! Как профессиональные ныряльщики, так и отважные прыгуны со скал, напряжение тела – ключ. Это делает тело более компактным. Важна также правильная позиция при входе. Самое высокое задокументированное расстояние, с которого когда-либо прыгал человек, составляет 58,8 метров. Экстремальный атлет Ласо Шаллер был тем, кто прыгнул со водопада в Тичино. При ударе о воду он двигался со скоростью 123 км/ч. Шаллер приземлился в пенящейся воде, которая была мягче, чем гладкая поверхность, но все же порвал медиальный связочный ligament.

Насколько опасно погружение в воду после прыжка?

Профессиональный бассейн для ныряния имеет глубину пять метров. Бассейн в общественном бассейне может быть мельче. Поэтому эксперт Бюхнер рекомендует проверить глубину перед нырянием. При глубине бассейна пять метров тело обычно достаточно замедляется при входе, но при меньшей глубине воды он рекомендует помочь. Распространите руки и ноги немного от тела, чтобы увеличить сопротивление. Но будьте осторожны: только под водой.

Источник: Science Advances, Германский плавательный союз, DLRG, NZZ, Galileo, с материалами Dpa

10-метровая вышка в открытом бассейне также может представлять риск для опытных пловцов. После успешного прыжка важно безопасно войти в воду, чтобы избежать травм. Прямое и напряженное ныряние, с руками близко к телу, ногами вместе и пальцами ног, предлагает наименьшее сопротивление при ударе о воду.

Для любителей на свежем воздухе трудно устоять перед соблазном открытого бассейна с открытой вышкой. Тем не менее, важно помнить, что безопасность всегда должна быть приоритетом, особенно при прыжках с такой высоты.

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