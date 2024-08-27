Скидки на трансферы игроков в конце лета показывают небольшую активность

К пятнице окна переводов в ведущих европейских футбольных лигах закроются, оставив лишь несколько команд, которые все еще находятся в режиме активных покупок. С другой стороны, многие клубы стремятся избавиться от избыточных игроков. Особенно это касается футбольного клуба "Челси", у которого в составе предостаточно талантов. Звездные новички, такие как Ромелу Lukaku и Рахим Стерлинг, все еще не получили номера на футболках.

Шкафчики "Челси" переполнены талантами, но найти покупателей на избыточных игроков оказывается непросто. Тем не менее, команда уже пополнилась новыми игроками, что делает сложным обеспечить равное время тренировок для всех. Несколько игроков хотят покинуть "Стэмфорд Бридж" в последний момент, и остается вопрос о поиске подходящих покупателей.

Европейские гранды, такие как футбольный клуб "Барселона" и "Реал Мадрид", также настроены на продажу. Например, "Барселона" смогла зарегистрировать Дани Ольмо благодаря специальному условию, которое требовало продажи Илькая Гюндогана и травму Андреаса Christensen. В то же время, "Реал Мадрид" сталкивается с проблемой переполненного состава, полного звездных игроков.

Футбольные клубы "Ливерпуль" и "Арсенал" также держат паузу, а финансовые резервы "Манчестер Сити" пополнились дополнительными 91 миллионами евро от притока средств от трансферов. В сравнении с этим, 200 миллионов евро, потраченные на рынке из Саудовской Аравии, значительно меньше, чем 900 миллионов евро прошлого года.

Защитные проблемы "Баварии"

В Бундеслиге ведущие клубы также не спешат делать дальнейшие шаги перед закрытием трансферного окна. Спортивный директор "Боруссии Дортмунд" Себастьян Кель доволен текущей ситуацией и готов к уходам. Салих Озкан, якобы, переходит в "Вольфсбург", а Юссуфа Мукоzko ведет переговоры с "ОГК Ницца".

Между тем, "Бавария Мюнхен" рассматривает возможность продажи Кингсли Комана, но не планирует подписывать новых игроков. Однако они сталкиваются с защитными проблемами из-за длительных травм Хирока Ито и Йосипа Станишича, которые были выявлены во время их напряженной победы со счетом 3:2 над "Вольфсбургом".

Чемпионы Баварии "Байер Леверкузен" сделали лишь незначительные корректировки, сохранив всех своих ключевых игроков для своего исторического сезона дубля, в том числе Джонатана Таха. "РБ Лейпциг" успешно сохранил свой основной состав, согласно заявлению спортивного бизнес-менеджера Марселя Шaefer.

Влияние ЕМ и Олимпийских игр на динамику рынка

"Челси", однако, существенно усилил свой состав, подписав более 40 игроков. Тренер Энцо Мареска испытывает трудности с размещением всех игроков в своей тренировочной группе, с 15-20 игроками, тренирующимися отдельно.

Европейские чемпионаты и Олимпийские игры, похоже, замедляют динамику рынка, а не стимулируют ее. Самый громкий трансфер лета, переезд Киллиана Мбаппе без оплаты, является представительным для текущего сезона трансферов. На данный момент потрачено 6,5 миллиарда евро, что значительно меньше, чем в тот же период прошлого года (7,5 миллиарда).

"Атлетико Мадрид", укрепившийся за счет увеличения капитала, совершил самый дорогой трансфер лета, потратив 75 миллионов евро на аргентинского форварда Хулиана Альвареса. Эта сумма существенно уступает прошлым трансферам Неймара и Мбаппе, помещая его на 44-е место в истории самых дорогих трансферов в футболе.

Несмотря на хаос футбольных трансферов, стоит воздержаться от преждевременных выводов. Окно трансферов закроется только поздно вечером в пятницу, оставляя достаточно места для неожиданных developments.

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