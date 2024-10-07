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СпортНовостиРед Булл

Сказка о Шумахере в Формуле 1 достигла своего завершения.

 and  Carmen Simpson
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Сказка о Шумахере в Формуле 1 достигла своего завершения.

В настоящий момент нет много доказательств того, что Мик Шумахер получит долгосрочное место в предстоящем сезоне Формулы 1. Консультант Ред Булл Хельмут Марко рассматривает ситуацию, выражает свое недоумение и дает некоторые советы Шумахеру.

Амбиции Шумахера вернуться в Формулу 1 выглядят сомнительными. Недавно казалось, что Шумахер мог бы получить еще одно постоянное место в высшем дивизионе автоспорта, но, похоже, эта возможность прошла. Команда Саубер, которая станет немецким автопроизводителем в 2025 году и будет функционировать как заводская команда Ауди после переходного года в 2026 году, якобы решила продлить контракт с Валттери Боттасом.

Разочарование для Шумахера, который искал свежую возможность с тех пор, как ушел из Хаас в начале 2023 года. Марко, консультант Ред Булл, не мог понять, почему Ауди в Ингольштадте не предложила Шумахеру шанс, как он выразился во время интервью с RTL/ntv и sport.de. "Я думаю, что следующая машина Ауди не будет победителем гонки. Это означает, что на Ауди или водителя не будет давления", - сказал он, имея в виду Шумахера, и предложил другие причины для вовлечения 25-летнего Шумахера. "Это было бы интересное сравнение с Нико Хюлькенбергом".

Кроме того, выбор Шумахера был бы почти безрисковым. "Если это не сработает с точки зрения производительности, они всегда могут заменить его к 2026 году", - сказал Марко. "Я не знаю точно, но если слухи верны, что Валттери Боттас получит возможность, тогда это еще больше сбивает меня с толку", - подчеркнул он. "Я верю, что если Шумахер не получит это место, его карьера в Формуле 1 окончена", - сказал 81-летний Марко.

Советы Марко для Шумахера

Совет Марко: "Тогда он должен сосредоточиться на гонках на выносливость, в которых он был успешным, и заниматься этим". Для Марко это ясно: "Если он останется в автоспорте, он должен найти что-то, что ему нравится, и у него есть шанс выиграть". Сам Шумахер еще не прокомментировал свои планы на 2025 год.

Между тем, Ред Булл взял под свое крыло двух молодых немецких автоспортивных талантов, Тима Трамниц и Оливера Гёте, обоим 19 лет, в свою юниорскую программу. Можно ли ожидать больше немецких гонщиков в Формуле 1 помимо Хюлькенберга и, возможно, Шумахера? "С Трамницем, которого мы взяли под свою опеку в прошлом году, был многообещающий сезон", - вспоминает Марко сезон Трамница в Формуле 3. Здесь немец занял девятое место среди 34 гонщиков и даже одержал свою первую победу в конце августа в Монце, завершив юниорский чемпионат.

"Он останется еще на один год в Формуле 3, потому что он еще не готов для Формулы 2", - объяснил Марко планы для юниора Ред Булл и добавил: "Но это должно быть его целью". Если Трамниц покажет в 2025 году в Формуле 3, "тогда он перейдет в Формулу 2", - обещает Марко. Взглянув на вопрос о будущем Трамница в Формуле 1, Марко предсказывает: "На основе его выступлений, его отношения, я верю, что у нас есть серьезный претендент здесь в Трамнице".

Оливер Гёте, которого, как говорят, является потомком Иоганна Вольфганга фон Гёте, "находится в другой ситуации", подчеркивает Марко. "У него нет сосредоточенной натуры типичного немца. Он, в каком-то смысле, цветной характер", - сказал консультант Ред Булл о немецко-датском гонщике, который финишировал на две позиции позади Трамница на седьмом месте в сезоне Формулы 3 и сейчас выступает в Формуле 2 за MP Motorsport до конца года из-за того, что Вильямс подписал Франко Колантино. "Он хорошо обгоняет, его слабость - квалификация", - оценивает Марко. Ведутся переговоры между менеджментом Гёте и различными командами Формулы 2, и, по словам консультанта, он, скорее всего, начнет в Формуле 2 в следующем году.

Несмотря на удивление консультанта Ред Булл Рейсинг Хельмута Марко, кажется, что Ауди в Ингольштадте не предложила Мику Шумахеру шанс в Формуле 1, выбрав вместо этого Валттери Боттаса. Марко, выражая свое недоумение во время интервью, предложил, что вовлечение Шумахера в предстоящий сезон могло бы предоставить интересное сравнение с Нико Хюлькенбергом и могло бы быть почти безрисковым для Ауди.

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