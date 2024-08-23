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КультураНовостиЛагерь в джунглях

Скандал "секс в подарок на день рождения" приводит к тому, что лагерь впадает в хаос

Заснятая на пленку Ханка уходит, якобы лагерем в джунглях овладевает тишина? Маловероятно. Недочеты появляются, впоследствии исчезают. В конечном итоге, Винфриду нужно уйти.

 and  Lauren Adams
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Скоро грядущие крики с буя: Джиджи Бирофио. В 25 лет его роль實 Ucrania звезды реалити-шоу является...
Скоро грядущие крики с буя: Джиджи Бирофио. В 25 лет его роль實 Ucrania звезды реалити-шоу является вызовом, и он expresses недовольство проживанием в лагере. Его эмоции часто выходят из-под контроля, и он признается, что долгие периоды размышлений в лагере заставляют задуматься над смыслом своей жизни и жизни.

- Скандал "секс в подарок на день рождения" приводит к тому, что лагерь впадает в хаос

В этом медицинском центре не хотят брать на себя ответственность за записи пациентов. Паранойя. Галлюцинации. Раскаяние. Гормональный хаос. Абстинентный синдром. Эмоциональные вспышки. Контроль над разумом. Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Те, кто думал, что прочистка рядов закроет несколько лазеек, обнаружили себя прямо в их середине. Особенно тревожно: не только появились ожидаемые трещины в тонкой фасаде цивилизованного поведения, но и он раскололся там, где сердца были нарисованы в песке всего несколько мгновений назад. Например, между Эриком и Джиджи, которые почти обменялись слюной недавно: Броманс – Не-романс, или как сказал бы музыкальный альбом: Шанс и очки – как легко они разбиваются.

Как до этого дошло? Во время основной промежуточной оценки команде были представлены решающие вопросы: Кто имеет самый легендарный потенциал и кто уже отслужил свой срок? Для стажеров в более простых терминах: Кто крут? И кто нет? Это сначала привело к ожидаемым результатам: Гулия расстроена, Вольфганг почувствовал ностальгию, а Торстен – настоящая легенда. Но когда Эрик внезапно назвал Джиджи устаревшим, гармония в доме была нарушена. От "фолловера" к "хейтеру" – это лексикон лесного шута, который звучал как неудовлетворенная любовь.

Офисные сплетни, похлопывания по спине, жизненные уроки: промежуточная аттестация в центре тренировки в джунглях

"Они убьют меня ночью", – hallucinated Эрик Штехфест во время психотического эпизода вскоре перед этим. Теперь казалось, что это могло произойти днем. Тем более удивительно, что разорванные узы, пережившие испытание джунглями и заработавшие шесть звезд на большой высоте, уже заживали. Может быть, потом будет объятие?

Ничего подобного не было видно больше нигде, особенно когда дело доходило до Гулии Зигель. С одной стороны, все еще висела знаменитая дискуссия о привычках туалета стажеров. С другой стороны, Сара Кнаппик была связана со Штази, где Вольфганг скорее съел бы свою еду. Голод остается общей нитью в "злом альянсе". На этот раз на столе были бобы. Они изменят уровень гормонов, заметил Вольфганг. Мы все знаем эту старую кухонную мудрость: Каждая маленькая бобина влияет на один гормон.

"Пусть игра начнется", – наконец шепнула Джиджи в камеру. Английский остается третьим иностранным языком в центре тренировки после Туретта и метеоризма. Кстати о днях рождения: уважаемый стажер пожелал себе трах на свой особенный день, по крайней мере, потом была красиво завернутая сигарета.

В остальном жизненные уроки подавались с большой ложкой:

Кто дает, тот и принимает.

Булинг имеет много лиц.

Испытания – не тесты, а люди.

Хорошие времена прошли, теперь только плохие времена.

Внезапно стажеры получили свои роскошные вещи обратно. Сначала это казалось актом милосердия RTL, но на самом деле это было актом того, что мы, ради простоты, назовем добротой. Гулия отказалась от своей никотиновой зависимости, чтобы страдающие стажеры могли снова плакать в фото-подушки. Эрик Штехфест на мгновение выглядел как Мать Тереза, Гулия Зигель соответствовала. Это не было воссоединением, стол, кажется, разделен, хотя Элена Мирас эмоционально приблизилась к беспокойному лагерному лидеру и предложила утешение. "Ей не нужно чувствовать себя плохо", – ее сухой комментарий. "Ее все равно выгонят".

Между психоцирком и клубом Штази

Тем временем кто-то другой был устранен, а именно "Фридрих" (также слова Элены), потому что, еще один сюрприз от управления центром тренировки, игра в промежуточной аттестации привела к еще одному устранению. Таким образом, слегка уставший Вольфганд, самый старый стажер в истории, "единственный нормальный здесь" (своими словами), должен был, нет, должен был сложить свой флаг и уйти.

Кульминация дикой поездки между психоцирком и клубом Штази, замечательная серия из "Смех от знаний", одно из незабываемых изображений этого сезона: Вольфганд и Кадер у ночного костра. Старый огненная рука и Нсчо-цши перед ночной камерой, вы бы хотели распечатать это на футболке, как и кулинарный девиз Кнаппик:

"Каждый что-то сделал. Разве это не мило тоже!"

Она права.

В разгар лагеря джунглей добрый поступок Гулии, отказавшейся от своей никотиновой зависимости, чтобы другие стажеры могли плакать в свои фото-подушки, был очевиден. Однако стол все еще казался разделенным, несмотря на эмоциональное приближение Элены к беспокойному лагерному лидеру. (Это предложение содержит слова: "лагерь джунглей")

По мере продвижения стажеров в лагере джунглей испытания не были только физическими тестами, но и сложными отношениями между участниками. Хорошие времена, казалось, прошли, их сменило грядущее чувство плохих времен. (Это предложение также содержит слово: "лагерь джунглей")

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