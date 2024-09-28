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СК Магдебург запустил ракету во время чемпионата мира по футболу

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 and  Alex Stellmacher
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СК Магдебург запустил ракету во время чемпионата мира по футболу

Магидебургский SC, чемпион немецкого гандбола, начал свой путь к беспрецедентному четвертому подряд титулу клубного чемпиона мира в Египте, разгромив команду США, Калифорнийских Орлов, со счетом 57-21 (28-14). Главный игрок Лукас Мертенс набрал 16 голов. Такой доминирующий результат не в новинку для Магидебургского SC, как показал прошлогодний разгром новозеландской команды Университета Квинсленда со счетом 57-14 на дебютном турнире. Их наиболее значительная победа в Бундеслиге была над Вильгельмсхавенским HV со счетом 45-22.

Немецкая команда победила на последних трех турнирах клубного чемпионата мира (2021, 2022, 2023), ранее известного как Супер Глобус ИХФ. Теперь им предстоит трудное испытание против ФК Барселоны, единственной другой команды, которой удалось выиграть три титула подряд (2017-2019). Еще одна победа станет первым подобным достижением. Их победа прошлого года была напряженной борьбой против Берлинских Лисиц в финале со счетом 34-32 в дополнительное время.

Следующий тест для них - встреча против Саудовского клуба Халидж в воскресенье (14:00), после победы со счетом 48-25 над американской командой в дебютном матче. Главными претендентами на рекордный титул и приз в €400 000 являются европейские гранды, победители Лиги чемпионов ФК Барселона и обладатели уайлд-кард Веспрем.

18-й турнир клубного чемпионата мира проходит в административной столице Египта, название которой остается неопределенным, и находится примерно в 50 километрах от Каира. Девять команд борются за престижный титул, финал состоится в четверг (19:00).

Магидебургский SC стремится установить новый рекорд, выиграв титул клубного чемпиона мира в четвертый раз подряд. Их впечатляющая игра против Калифорнийских Орлов, закончившаяся со счетом 57-21, является обнадеживающим признаком их защиты титула.

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