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СК Магдебург получил услугу вратаря-чудо Тендера, который заменит Клара.

 and  Christian Meier
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- СК Магдебург получил услугу вратаря-чудо Тендера, который заменит Клара.

Легальный скандал вокруг лучшего бомбардира Бундеслиги Маннеля Цендера подошел к концу. После расставания с ХК Эрlangen Цендер не присоединится к ТХВ Иенах, а вместо этого подпишет контракт с немецкими чемпионами СК Магдебург до 30 июня 2026 года, как объявил клуб.

К сожалению, Феликс Клаар также вернулся с Олимпиады травмированным. Хотя мы пока не можем предсказать срок его восстановления, но мы ожидаем нескольких месяцев, это большое преимущество для нас привести в СК Магдебург в кратчайшие сроки Маннеля Цендера, выдающегося нападающего, прокомментировал спортивный директор и главный тренер Беннет Вайгерт.

Поздравляем Эрlangen

Вайгерт похвалил стиль игры Цендера, который идеально подходит для СК Магдебург, и отметил, что в 24 года у него еще много возможностей для роста, что делает этот ход дальновидным для СКМ. Вайгерт поблагодарил ХК Эрlangen за помощь в трансфере.

После своего ухода из Эрлангена Цендер, забивший там 277 голов во время аренды в Иенах и сохранивший свою форму до конца, потерпел два судебных поражения. Судьи вынесли решение против Цендера, и переговоры вне суда с Эрлангеном провалились, что привело к вероятности длительного судебного процесса. Однако с переходом Цендера в Магдебург вопрос разрешен.

Переход Маннеля Цендера в СК Магдебург происходит как раз вовремя, позволяя команде по гандболу укрепить свою атаку его навыками. Благодаря ХК Эрlangen Цендер теперь может сосредоточиться на своей карьере в гандбольной лиге с СК Магдебург без юридических проблем, с которыми он столкнулся ранее.

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