- Сюзан Кёхер хотела распространить радость, но ее концерт закончился трагическим поворотом событий.

Во время хаоса на Solingen Fronhof агрессор учинил погром, в результате которого погибли трое и были серьезно ранены пятеро. Сузан Кохер, музыкант, выступавшая со своей группой "Susan Koehler's Suprafon", находилась возле сцены на этом 650-летнем городском празднике. Веселье было нарушено нападением в пятницу вечером. Инцидент развернулся прямо перед музыкантами на сцене. В интервью stern Кохер поделилась своими переживаниями.

Она описывает моменты замешательства, когда люди начали разбегаться. "Сначала я не понимала, почему все уходят". Она подумала, что это может быть потасовка. "Потом я услышала крики и поняла, что нам нужно спрятаться немедленно. Я отбросила гитару и спряталась за барабанами".

Сузан Кохер: "Женщина кричала о враче"

Кохер помнит, как лежала как можно плотнее, не зная, вооружен ли нападавший огнестрельным оружием. Она не видела нападение напрямую. Со временем музыкант начала понимать ситуацию, разворачивающуюся перед ней. "Женщина кричала о враче - я смутно помню, как пыталась реанимировать многих людей".

Есть один образ, который продолжает преследовать ее: покрывало, под которым лежало тело. "Под ним лежал безжизненный человек - прямо перед сценой. Это все за гранью понимания и очень трагично. Я глубоко опечалена". Вся атмосфера резко изменилась. "Мы танцевали со своей аудиторией, следуя ритму. В мгновение ока жизни были унесены". Кохер отправила свои мысли и молитвы жертвам и их семьям.

Другие посетители также покинули место, ища безопасности где угодно. В результате различные очевидцы поделились своими историями о страшном событии.

Читайте также: