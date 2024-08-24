- Сюзан Кёхер хотела распространить радость, но ее концерт закончился трагическим поворотом событий.
Во время хаоса на Solingen Fronhof агрессор учинил погром, в результате которого погибли трое и были серьезно ранены пятеро. Сузан Кохер, музыкант, выступавшая со своей группой "Susan Koehler's Suprafon", находилась возле сцены на этом 650-летнем городском празднике. Веселье было нарушено нападением в пятницу вечером. Инцидент развернулся прямо перед музыкантами на сцене. В интервью stern Кохер поделилась своими переживаниями.
Она описывает моменты замешательства, когда люди начали разбегаться. "Сначала я не понимала, почему все уходят". Она подумала, что это может быть потасовка. "Потом я услышала крики и поняла, что нам нужно спрятаться немедленно. Я отбросила гитару и спряталась за барабанами".
Сузан Кохер: "Женщина кричала о враче"
Кохер помнит, как лежала как можно плотнее, не зная, вооружен ли нападавший огнестрельным оружием. Она не видела нападение напрямую. Со временем музыкант начала понимать ситуацию, разворачивающуюся перед ней. "Женщина кричала о враче - я смутно помню, как пыталась реанимировать многих людей".
Есть один образ, который продолжает преследовать ее: покрывало, под которым лежало тело. "Под ним лежал безжизненный человек - прямо перед сценой. Это все за гранью понимания и очень трагично. Я глубоко опечалена". Вся атмосфера резко изменилась. "Мы танцевали со своей аудиторией, следуя ритму. В мгновение ока жизни были унесены". Кохер отправила свои мысли и молитвы жертвам и их семьям.
Другие посетители также покинули место, ища безопасности где угодно. В результате различные очевидцы поделились своими историями о страшном событии.
Читайте также:
- Штарк-Ватцингер: Университеты должны использовать свои права на проживание в случае антисемитских инцидентов
- Подозреваемый в убийстве немца в Париже признается в причастности к ИГ
- Убийца Джорджа Флойда Дерек Шовен: сокамерник нанес ему 22 ножевых ранения
- Молодой немец погиб в результате предполагаемого теракта возле Эйфелевой башни