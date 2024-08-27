- Сюрприз для ВГС: CAS продлевает допинг-санкцию на Вусковича

Футболист Марио Вускович из «Гамбурга» не смог отменить свою дисквалификацию за допинг. Спортивный арбитражный суд (CAS) не только сохранил запрет на участие в соревнованиях для 22-летнего игрока, но и поддержал апелляции Немецкого антидопингового агентства (NADA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также продлил наказание до четырех лет, как сообщается на сайтах CAS, NADA и HSV.

Начальная дисквалификация, вступившая в силу 15 ноября 2022 года, будет засчитана судом. Это означает, что Вускович останется под запретом до осени 2026 года. Игрок и его юридическая команда сейчас изучают «подробное письменное решение», предоставленное судом, как сообщается в заявлении HSV: «Игрок и клуб просят проявить терпение, так как этот процесс займет некоторое время. После этого HSV и Вускович проведут внутренние обсуждения, оценят новую ситуацию и затем решат, что делать дальше».

Оспаривание решения DFB

Вускович был признан виновным в использовании допинга эритропоэтин (EPO) дисциплинарным судом Немецкого футбольного союза (DFB) в 2023 году и был дисквалифицирован на два года, начиная с 15 ноября 2022 года. Вускович отрицал обвинения в допинге и подал апелляцию.

both NADA и WADA также подали апелляции против этого решения и потребовали стандартного четырехлетнего запрета в подобных случаях. Судьи CAS теперь придерживаются этой просьбы.

Вускович плакал, заявляя о своей невиновности на слушании CAS в Лозанне в мае, но не смог предоставить убедительное объяснение положительного результата теста на допинг. По словам CAS, «Вускович не представил убедительных оснований для сокращения четырехлетнего запрета».

Антидопинговые организации NADA и WADA сохраняли свою позицию, утверждая, что Вускович использовал эритропоэтин, и даже просили продлить запрет – просьбу, которая была удовлетворена.

HSV публично поддерживал Вусковича. В последний день сезона команда вышла на поле в разминочных футболках с надписью «Команда Марио».

Спор вокруг верификации EPO

Дело Вусковича превратилось в значительный спор вокруг верификации EPO. Команда Вусковича утверждала, что были procedural ошибки в положительных образцах. Метод SAR-PAGE, использованный против Вусковича, который утвержден WADA, был подвергнут критике экспертами.

Для Вусковича, присоединившегося к HSV из «Хайдука» Сплит в 2021 году, это решение стало личным бедствием. Для HSV это накладка в планировании состава, так как тренер Штефан Баумгарт планировал включить защитника в свои планы. Руководство HSV во главе с генеральным директором Штефаном Кунцем должно найти замену Вусковичу к пятнице вечером, так как окно переводов закрывается тогда.

Игроки HSV узнали о вердикте после тренировки во вторник. Генеральный директор HSV Штефан Кунц сообщил игрокам, которые затем отреагировали видимо шокированными.

Дисциплинарный суд Немецкого футбольного союза (DFB) изначально приговорил Марио Вусковича к двухлетней дисквалификации в 2023 году за использование эритропоэтина (EPO), представленного DFB. Несмотря на отрицание и апелляцию Вусковича, решение DFB было поддержано Спортивным арбитражным судом (CAS), что привело к продлению четырехлетнего запрета для футболиста, управляемого «Гамбургом» (HSV).

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