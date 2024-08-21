- Ситуация с грешником и многочисленные вопросы, которые возникают.

"Gazzetta dello Sport" не оставляет камня на камне. "Сенсационная новость, которая потрясла мир, как извержение вулкана", - писала итальянская газета о теннисисте Янике Синнере, вовлеченном в допинговые скандалы. И, как и следовало ожидать, ситуация вокруг первого номера мира вызвала шок в мире тенниса, который стоит миллиарды долларов.

Несмотря на то, что все стороны быстро утверждали невиновность Синнера и представляли доказательства, тот факт, что первый номер мира дважды дал положительный результат на допинг, стал серьезным ударом для спорта.

В период перемен в теннисе Роджер Федерер ушел на пенсию, Рафаэль Надаль приближается к концу своей карьеры, и даже Новак Джокович может не быть частым гостем на корте, когда он достигнет своей последней большой цели - золотой медали Олимпиады.

Синнер и Алькарас на подъеме

Яник Синнер и Карлос Алькарас - эта молодая, невероятно талантливая, популярная и любимая пара была готова возглавить следующее поколение на ATP-туре. Переход казался гладким, бум в теннисе казался неостановимым. Победа Синнера в Мельбурне в январе, а затем триумф Италии в Кубке Дэвиса всего несколько недель спустя - все казалось идеальным для боссов тенниса.

Однако то, что один из двух лиц нового теннисного века оказался замешан в допинге, действительно стало "извержением вулкана" для мира тенниса. Даже если Синнер избежит дисквалификации, это серьезный провал. Потому что, несмотря на два положительных теста на запрещенный анаболический стероид Клостебол в марте, Синнер все еще будет выступать на US Open, который начнется в этом понедельник.

Защита Синнера

По словам ответственной итальянской теннисной организации Itia, Синнера оправдал независимый суд на прошлой неделе, так как он случайно consumed запрещенное вещество. В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Синнер сказал, что вещество попало в его организм через руки его физиотерапевта. Физиотерапевт, как оказалось, использовал спрей с Клостеболом, который законно доступен в Италии без рецепта, для лечения пореза на своем пальце, а затем массировал Синнера, что привело к "непреднамеренному трансдермальному загрязнению". Itia сочла объяснение Синнера правдоподобным и решила не приостанавливать его. Однако Синнеру придется отказаться от призового фонда и рейтинговых очков, полученных за выход в полуфинал ATP-тура в Индиан-Уэллсе.

Критика эксперта по допингу

Эксперт по допингу Фритц Сёргель, однако, подверг резкой критике "мягкое" наказание. "Если кто-то тестируется положительно на Клостеболе, он сразу же приостанавливается", - сказал Сёргель порталу "Спорт1". Он поставил под сомнение логику суда, оправдавшего Синнера. "Это пахнет неподобающим поведением", - настаивал Сёргель. "Клостебол автоматически вызывает двух- или четырехлетнюю дисквалификацию. Обойти это невозможно", - добавил он. Теперь WADA должно вмешаться.

WADA подтвердило, что оно "внимательно изучит" решение, с возможностью обжалования в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, если потребуется.

До сих пор коллеги Синнера оставались в основном молчаливыми по этому деликатному вопросу. Однако они могут выразить свои взгляды во время дня прессы в пятницу на US Open в Нью-Йорке.

Насыщенный день прессы в Нью-Йорке

Во время этой встречи Синнер, несомненно, столкнется с трудными вопросами. По словам его тренера Даррена Кахилла, дело и неопределенность "высосали" из Синнера физически и умственно, из-за чего он пропустил Олимпийские игры, сказал Кахилл на ESPN. "Мы не ищем неприятностей. Мы просто рады, что нет дисквалификации. По крайней мере, пока".

Несмотря на оправдание итальянской теннисной организации и объяснение Синнера, допинговый скандал вокруг него вызвал критику эксперта по допингу Фритца Сёргеля, который считает наказание слишком мягким.

Другие теннисисты могут выразить свои взгляды во время дня прессы на US Open, добавив к продолжающемуся обсуждению обвинений в допинге против Синнера.

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