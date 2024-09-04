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Ситуация с дизелем: сейчас генеральный директор Volkswagen лично обращается к этому вопросу?

После дизель-скандала начинается судебный процесс над бывшим председателем совета директоров Volkswagen Уинтеркорном. 77-летний подсудимый изучил accuse и хочет высказаться, выразив желание озвучить свои позиции.

 and  Viktoria Klein
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- Ситуация с дизелем: сейчас генеральный директор Volkswagen лично обращается к этому вопросу?

Что говорит бывший босс VW Мартин Винтеркорн о обвинениях в дизельном скандале? На второй день судебного процесса в Брауншвейгском региональном суде ожидается более подробное заявление защиты. После этого 77-летний Винтеркорн поделится своим видением роли в одном из крупнейших промышленных скандалов Германии.

С момента начала процесса стали очевидны основные пункты трехчастного обвинения, представленного прокуратурой. Прокуроры утверждают, что Винтеркорн знал о манипуляциях с выбросами гораздо раньше, чем заявлял ранее. Они считают, что он был осведомлен о использовании запрещенного программного обеспечения в США уже в мае 2014 года.

Невиновен до тех пор, пока виновность не будет доказана

Винтеркорна обвиняют в обмане клиентов VW, скрывая истинное состояние их автомобилей, имея это знание. Кроме того, прокуроры заявляют, что в критический период сентября 2015 года он намеренно не сообщал фондовому рынку о рисках штрафных выплат. В 2017 году он якобы сделал ложные заявления под присягой перед парламентским расследованием. Невиновен до тех пор, пока виновность не будет доказана

Начав с непринужденной уверенной манеры, бывший топ-менеджер выразил доверие к процессу. Его адвокаты заявили, что он отрицает обвинения и "не обманывал" и "не причинил вреда никому". "Мы полностью убеждены, что все обвинения против него можно опровергнуть", - сказал его адвокат Феликс Дёр. Он не ожидает, что потребуется более 80 заседаний для этого.

Ушел из-за политической ответственности

Региональный суд назначил почти 90 дат для процесса до сентября 2025 года. Манипуляции с выбросами на миллионах автомобилей VW были выявлены в сентябре 2015 года после расследований американских экологических властей и ученых. Это привело к самому серьезному кризису VW на данный момент. Винтеркорн ушел в отставку, но хотел, чтобы это воспринималось только как принятие политической ответственности.

Несмотря на длительный процесс, юридическая команда Винтеркорна утверждает, что производство автомобилей напрямую не было связано со скандалом с выбросами. Они считают, что роль Винтеркорна, если она вообще была, ограничивалась управленческой стороной компании.

В ходе процесса немецкий автопроизводитель Volkswagen предпринял значительные шаги по исправлению последствий скандала, сосредоточившись на улучшении производства автомобилей в соответствии со строже

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