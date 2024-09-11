- Система центрального отопления в Дрездене переживает отключение после частичного обрушения.

После обрушения части Карола моста в Дрездене город не может получать distric heating. По словам представителя пожарной службы, эта проблема может продлиться весь день. Оператор прилагает все усилия для решения проблемы. Пожарная служба распространила предупреждение через модульную систему уведомлений federal warning system. Во время инцидента также были повреждены две линии district heating, и шел пар.

По словам диспетчерской службы, пешеходная и велосипедная дорожки, а также трамвайные пути были затронуты. Пожарная служба Дрездена сообщила, что это охватывает участок длиной 100 метров. Две линии district heating были повреждены, что привело к выходу пара. На данный момент нет сообщений о пострадавших. Компания общественного транспорта Дрездена подтвердила, что на мосту не было трамвая в это время.

Проблема с поврежденными линиями district heating возникла на Карола мосту в Германии. Пожарная служба Германии в Дрездене в настоящее время управляет последствиями инцидента на Карола мосту.

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