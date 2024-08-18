- Система пенсионных пособий предоставляет дополнительную инициативу профилактики.

Филиал Deutsche Rentenversicherung в Рейнланд-Пфальце представляет инициативу, сосредоточенную на упражнениях, диете и управлении стрессом. Запущенная в июле 2020 года, эта программа обрела растущую популярность среди сотрудников и расширилась, как сообщил Ханс-Георг Арнольд, спикер Deutsche Rentenversicherung в Рейнланд-Пфальце. "Основная цель RV Fit - выявить работников, которые проявляют ранние признаки ухудшения состояния здоровья, но не нуждаются в реабилитации", - заявил он. Для этого достаточно простой самооценки.

К 2023 году количество онлайн-заявок достигло 877, из которых 541 служба профилактики была успешно завершена. В сравнении с предыдущим годом, когда было 480 регистраций и 320 завершенных услуг.

Инициатива Deutsche Rentenversicherung, RV Fit, также поощряет онлайн-заявки на свою программу упражнений, диеты и управления стрессом. Этот цифровой аспект RV Fit показал значительный рост в 2023 году, с 877 онлайн-заявок по сравнению с 480 годом ранее.

Несмотря на переход к онлайн-заявкам, Deutsche Rentenversicherung по-прежнему предлагает свою бесплатную программу в качестве опции для получателей пенсионного страхования, а не только для сотрудников, для управления своим благополучием, в том числе и для пенсионеров Deutsche Rentenversicherung.

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