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"Синси" провоцирует своего соперника: "Они знают о нашем презрении к ним"

 and  Wendy Allen
Время чтения 5 минут
Напряженность грозит обостриться вновь между двумя соперничающими командами, испытывающими взаимную...
Напряженность грозит обостриться вновь между двумя соперничающими командами, испытывающими взаимную неприязнь.

"Синси" провоцирует своего соперника: "Они знают о нашем презрении к ним"

KC vs. Cincy: Два Эпических Соперничества AFC в Недавней Памяти. Возбуждение Джа'Марра Чейза Подогревает "Цинци" На Сборы.

Этот вопрос викторины может проверить стойкость даже самых преданных фанатов NFL. И он, скорее всего, запутает многих, даже тех, кто следит за Национальной Футбольной Лигой с таким же рвением, как миллионы американских детей следят за путешествием Санты в Рождество.

Каков рекорд побед и поражений Джо Бэрроу в его первых двух играх в качестве квотербека Bengals? Возможно, вы спросите. Ответ? quite disappointing 1-8. Да, вы правильно поняли. Джо Ли Бэрроу, 27-летний квотербек, один из самых талантливых и самоуверенных в лиге, смог одержать всего одну победу в этих первых и вторых играх своей карьеры в NFL - и это было 12 сентября 2021 года дома против Миннесоты Викингс, в овертайме, со счетом 27-24.

Chiefs Продолжают Свое Победное Шоссе, Bengals Застряли

Теперь, поставьте все свои деньги на то, что эта серия поражений продлится до 1-9 к концу этой игры против Chiefs? Это рискованный прогноз, учитывая оппозицию. Chiefs, они ворвались в 2023 с победой, копируя свой формулу побед в Суперкубке прошлого сезона, когда они победили Балтимор Рэйвенс 27-20.

Между тем, Bengals потерпели поражение дома. Они уступили 10-16 Новой Англии Патриотс - команде, которая почти полностью обновилась в этом сезоне, за исключением надежного Роберта Крафта. Местные СМИ ожидают, что Патриоты выиграют всего шесть игр в этом году, и с их скромными амбициями они соответствуют энтузиазму уставшего чиновника, считающего часы до конца своей смены в пятницу.

Бэрроу Вернулся - Но Могут ли Bengals Восстать?

Но даже эта скромная команда Патриотов была слишком сильна для Цинцинати в прошлом году. Или, точнее, сами Bengals были разочаровывающими. После восстановления от своей преждевременной окончания сезона в середине ноября из-за травмы руки, Бэрроу вернулся на поле. Bengals, подбодренные этим возвращением, смогли лишь катастрофическую первую половину и немного лучше вторую.

Может быть, это были длительные переговоры по контракту Джа'Марра Чейза, которые сильно повлияли на них? Возможное отвлечение? Звездный широкий принимающий надеялся заключить долгосрочную сделку в Цинцинати, как другие 2021 драфты, такие как Амон-Ра С. Браун (Львы, четыре года, 120 миллионов долларов), Джейлен Уолд (Дельфины, три года, 84,75 миллиона долларов), Тревор Лоуренс (Ягуары, пять лет, 275 миллионов долларов) и ДеВонта Смит (Иagles, три года, 75 миллионов долларов), сделали со своимиpective клубами.

Проказливая Высказывание Чейза

И согласно Чейзу, Bengals дали понять летом, что они предложат ему сделку. Но затем тишина. Похоже, 24-летний даже угрожал пропустить первые две игры сезона, но он все же появился против Патриотов и будет играть в Канзас-Сити. Но контрактные проблемы не решены. Потому что Чейз ясно дал понять, что он не будет обсуждать долгосрочный контракт во время сезона.

Вместо этого он имел некоторые резкие слова для Канзас-Сити. Bengals, сказал он, это команда, которую нужно обыграть в AFC. Все знают это. И они должны действовать соответственно.

Обещающие Победы Bengals - Но Все Еще Нет Титулов

Несмотря на это, Цинцинати одержал победу в двух из четырех игр с 2021 года. Самая примечательная из этих побед - победа 27-24 в дополнительное время в матче за титул конференции AFC в Канзас-Сити 30 января 2022 года. Впервые с 1989 года Bengals были в Суперкубке. Но они ушли с серебряной медалью, проиграв Лос-Анджелес Рэмс 20-23. И ровно год спустя их мечты о Суперкубке были снова разбиты, на этот раз в полуфинале против Chiefs - 20-23.

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Внимание: С тех пор, как они проиграли Суперкубок в 2022 году, Цинцинати Бенгалс испытали немало радостей и разочарований. С другой стороны, Канзас-Сити Чифс, которые завоевали титул в 2020 году, только добавляют побед к своим победам.

Главный тренер Бенгалс Зак Тейлор, харизматичный Джо Бэрроу и широкий принимающий Джа'Марр Чейз не смогли воспроизвести ту же степень стабильности и стойкости, которую продемонстрировали Патрик Махоумс, Энди Рид и Трэвис Келс, которые неоднократно доказали, что могут собраться и выиграть, когда нужно.

Возбуждение от возможной повторной встречи их матча за титул конференции AFC в январе 2022 года ощущается. Принимая гостей на своем стадионе, Paycor Stadium, фанаты могут посетить вечеринку за 99 долларов. Вход предлагает живую музыку, возможность встретиться с легендами NFL и даже возможность выйти на поле. Но давайте будем честными - это не традиционная повторная встреча.

Контракт Чейза Осложняет Дела

Идея о том, что длительные переговоры по контракту Джа'Марра Чейза могли повлиять на выступление команды, интригует. Несомненно, Бенгалс были разочарованы в первой половине против Патриотов в неделю 1. Джейк Браун, который вышел на замену Чейзу из-за его контрактного спора, не справился. Но даже несмотря на возвращение Чейза для игры в Канзас-Сити, Бенгалс потерпели еще одно поражение.

Некоторые считают, что Чейз может не мотивирован играть на высшем уровне из-за продолжающихся переговоров о контракте. Но другие хвалят подход Чейза, утверждая, что он дает говорить своим играм. Однако эта сага продолжается, и Чейз отказывается вести переговоры о долгосрочном контракте в течение текущего сезона.

Постепенное улучшение "Бенгалс" – но все еще нет чемпионских колец

С тех пор, как "Бенгалс" в 2021 году стали чемпионами конференции AFC, они выиграли 10 из своих последних 20 матчей. Однако они не смогли пройти в плей-офф оба раза, в том числе потерпели болезненное поражение 23-20 от "Чiefs" в полуфинале Суперкубка 2023 года.

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В Канзасе они игнорируют все это. Здесь устраивают празднования побед, а не памятные мероприятия в честь победы в матче чемпионата конференции AFC. Махоумс имеет возможность войти в историю НФЛ сегодня. Он должен сыграть свой 98-й матч в НФЛ всего за два дня до своего 29-летия. Если он успешно сделает пять передач своему товарищу по команде, Махоумс обойдет МэтьюStafforda как профессионал с наибольшим количеством передач, достигнув этого рубежа за два матча до отметки в 100 игр, используемой для этого рекорда.

"Бенгалс" рискуют начать сезон с двух поражений

Если он победит, он обеспечит себе 76 побед, сравнявшись с рекордом, установленным Томом Брэди и Роджером Стаубачем, по количеству побед стартового квотербека в первых 100 играх. Махоумс затем получит шанс побить рекорд против "Атланта Фэлконс" и "Лос-Анджелес Чарджерс".

По мере приближения Махоумса к новым рекордам НФЛ "Бенгалс" рискуют начать сезон с двух поражений в пятый раз за последние шесть лет. Этот контраст в удаче добавляет напряжения. Чейз подчеркивает высокий настрой на обеих сторонах, но также подчеркивает враждебность между двумя командами. Ведь играть в важных матчах плей-офф против друг друга может спровоцировать соперничество. Джа'Марр Чейз выразил настроения на обеих сторонах: "Я думаю, они знают, что мы не очень-то их любим, и они чувствуют то же самое. На самом деле больше нечего сказать. Все знают".

Несмотря на напряженность с "Чiefs", "Бенгалс" стремятся улучшить свой разочаровывающий результат 1-8 в первых двух играх при Джо Бурроу в качестве квотербека. Джа'Марр Чейз, звездный широкий принимающий "Бенгалс", не беспокоится о своих продолжающихся переговорах о контракте и уверен в способности своей команды победить в конференции AFC, даже называя их командой, которую нужно обыграть.

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